Rijstsector bijna over de kop, consumptierijst wordt duurder

Het oogstseizoen is nog maar net begonnen, maar de padieboeren zitten met de handen in het haar. Veel rijstboeren geven aan, dat er bij het inzaaiseizoen veel is geïnvesteerd in de aanplant, met de hoop dat er verdiensten uit zouden vloeien. De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, zegt tegenover de krant, dat de situatie steeds nijpender wordt. ‘’De boeren zullen failliet gaan, als ze op deze manier worden uitgemolken door de molenaars zonder dat de desbetreffende autoriteiten optreden’’, zegt Bhikharie.

De kosten die de rijstboeren maken, zijn met bijkans 300 procent gestegen, maar toch zien de rijstverwerkers volgens Bhikharie, kans om de opkoopprijs voor padie te droppen. ‘’Rijstverwerkers willen maximaal SRD 400 voor een baal padie betalen. Dit kan niet, want ook de padieboeren hebben kosten die betaald moeten worden. Met deze prijs gaan de boeren definitief failliet raken’’, stelt Bhikharie. Hij verduidelijkt dat de uitgaven die de boeren hebben, gestegen zijn en veel hoger dan de verdiensten. ‘’Toch zijn enkele rijstverwerkers niet bereid meer te betalen.‘’ Hij benadrukt dat enkele boeren nu al met veel moeite het hoofd boven water houden. ‘’En vooral met deze prijzen, schijnt er geen licht in de tunnel te komen.‘’

Monopolisten in de sector

Volgens Bhikharie is de rijstsector verdeeld in verschillende groepen: ‘’De sector is reeds geruime tijd verdeeld in groepen. Er is een groep die alleen aan zichzelf denkt, dat zijn de monopolisten. Een andere groep heeft voordelen binnen de regering en dan heb de laatste groep, dat is de groep die op eigen houtje de sector draaiende probeert te houden en het alsnog probeert te redden.’’ Kunstmest (ureum) wordt volgens hem, momenteel door enkele monopolisten het land binnengehaald.

‘’En omdat de overheid bijna geen controle hierop heeft, probeert men een bigi nyan te maken op de padieboeren. En omdat men met de prijs van ureum speculeert, worden de inputs hoger, waardoor de prijs doorberekend wordt in de consumptierijst. In deze fase zijn de padieboeren en de burgers vaak het slachtoffer, omdat zij de prijs betalen”, aldus Bhikharie.

Geen luisterend oor

‘’De regering heeft geen luisterend oor voor de sector’’, zegt Bhikharie. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, doet volgens hem, ook bitter weinig aan de problemen van de boeren. ‘’De regering doet alsof de sector niet bestaat. Integendeel zou ze blij moeten zijn, dat er nog geplant en geëxporteerd kan worden.‘’ Bhikharie is van mening dat de regering juist aan het verhogen van de productie zou moeten werken, zodat we in de toekomst niet hoeven te importeren. ‘’In feite hebben we het buitenland niet nodig als het om rijst gaat. Maar we werken niet aan behoud of onderhoud van onze bestaande sectoren. Voorspoedig zijn als land, betekent dat je bijna niet moet importeren, maar we gaan juist die richting op.‘’

-door Orsilia Dinge-