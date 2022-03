Goudprijs stijgt boven USD 2.000 door oorlog Oekraïne

De goudprijs steeg maandagochtend tot meer dan USD 2.000 in de Aziatische handel, toen investeerders naar de veilige haven vluchtten vanwege de angst voor de impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie. Het edelmetaal bereikte een piek van USD 2.000,86 per ounce, het hoogste niveau sinds september 2020. Handelaren zijn in veiligheid gebracht, terwijl Rusland doorgaat met zijn invasie in Oekraïne, die de aandelenmarkten heeft gehavend en de olieprijzen naar een hoogte van bijna veertien jaar heeft gestuurd, waardoor de toch al hoge inflatie nog meer onder druk komt te staan.