Nederlands opsporingsteam arresteert Piet Wortel na verkregen inlichtingen

Een speciaal opsporingsteam in Nederland, heeft gisteren naar aanleiding van verkregen informatie uit het Advanced Passenger Information System (APIS) geconstateerd, dat Piet Siegfried Wortel, naar Aruba zou vliegen. Er werd door het Nederlands Openbaar Ministerie direct een rechtshulpverzoek ingediend voor zijn aanhouding. Op de internationale luchthaven Koningin Beatrix van Aruba wachtte de politie hem al op bij de paspoortcontrole. Momenteel zit Wortel vast op het eiland, maar wordt zo snel mogelijk aan Nederland uitgeleverd, waar hij nog een oude straf in een drugszaak moet uitzitten.

Wortel wordt door de Nederlandse justitie gezocht, omdat hij nog een gevangenisstraf van bijna drie jaar (1082 dagen) heeft uit te zitten. In maart 2014 werd hij na een megaproces van dertien dagen, veroordeeld door de Rotterdamse rechtbank tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor drugstransporten en deelname aan een criminele organisatie. Op verlof zijnde vluchtte hij naar Paramaribo, waardoor hij de rest van zijn straf niet uitzat. Wortel woont al jaren in Suriname en wordt gezien als be-langrijke drugshandelaar, die voortdurend forse partijen cocaïne naar onder meer Nederland stuurt, waar Nederlandse criminelen die partijen opvangen en verder transporteren en distribueren. Wortel verbleef in het verleden geregeld in Amster-dam. Hij is aangehouden na intensief on-derzoek door de Landelijke Recherche, via liaisonofficieren. Het Openbaar Ministerie in Nederland wil de aanhouding nog niet bevestigen, maar weerspreekt haar niet. Wortels advocaat Adam Doesburg, wil geen commentaar geven op de aanhouding.

De krant verneemt, dat er ook vermoedens bestaan, dat de aanhouding van Wortel een samenwerking is geweest met de Drug Enforcement Administration (DEA).

Foto met bekende figuren

Voor een crimineel was Wortel geregeld zeer zichtbaar. Zo kwam in 2012 een foto in de media waarop hij naast (toen nog) kroonprins Willem-Alexander en Máxima stond, gemaakt na de door Nederland verloren finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010. Wortel stond grijnzend naast Willem-Alexander, die niet vermoed zou hebben om wie het eigenlijk ging. In 2021 werd via sociale media een foto gedeeld van Wortel met de Nederlandse artiest Lil Kleine in Dubai. Ook werden er regelmatig foto’s en filmpjes gedeeld van het uitgaansleven in Paramaribo bij illegale bars waar Wortel ook frequent aanwezig was.

4200 kilo

Wortel wordt onder meer beschouwd als opdrachtgever van transporten waarin tonnen cocaïne Europa werden ingevoerd, onder meer via de haven van Antwerpen. Zo werd hij genoemd als één van de verzenders van de partij van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 werd onderschept in een loods bij de haven van Antwerpen.

‘De onbetwiste leider’

Hij werd destijds door het Nederlandse Openbaar Ministerie gezien als ‘de onbetwiste leider’ van een drugsorganisatie, die zich jarenlang bezighield met cocaïnehandel. “Deze organisatie werd beschouwd als een multinational die wereldwijd opereerde”, aldus de Nederlandse Landelijke Eenheid.

Codenaam

In 2012 werd hij opgepakt na afloop van een andere voetbaltopper toen hij met een vriend zijn luxe skybox in het stadion Nou Camp van Barcelona na de wedstrijd tegen AC Milan verliet. Na zijn arrestatie, werd Wortel direct uitgeleverd aan Nederland. Tegen hem liep toen het strafrechtelijk onderzoek onder de codenaam Tidore door de Dienst Landelijke Recherche. Dit nadat in 2010 in de haven van Rotterdam ruim 1100 kilo cocaïne werd onderschept die zat verstopt in een lading whisky. Vervolgens werd een reeks cocaïnetransporten in kaart gebracht vanuit Zuid-Amerika naar onder meer Hongkong, de Kaapverdische eilanden en Nederland.

