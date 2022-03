Ook Frankrijk wijzigt abortustermijn tot 14 weken

Het Franse parlement heeft woensdag een wetswijziging goedgekeurd waardoor abortus mogelijk is tot 14 weken zwangerschap in plaats van 12. Het is de eerste keer in 21 jaar dat de termijn verlengd wordt in Frankrijk. Het amendement werd bijna twee jaar geleden ingediend door Albane Gaillot, een parlementslid van de partij van president Emmanuel Macron, maar was onderhevig aan hevige debatten. Vooral conservatieve partijen lagen dwars. “Ik prijs de parlementariërs, maar ook de gezondheidswerkers en vertegenwoordigers van rechtenorganisaties, die zich al sinds augustus 2020 inzetten om dit voorstel erdoor te krijgen”, zegt Gaillot in een reactie.

Naar het buitenland

Socialistisch parlementslid Marie-Noëlle Battistel, spreekt van ‘’een overwinning voor de vrouwenrechten”, aangezien volgens haar ongeveer 2000 vrouwen per jaar zich genoodzaakt zien om naar het buitenland te gaan voor een zwangerschapsafbreking, omdat ze de termijn van 12 weken overschreden hebben. Frankrijk sluit nu aan bij een aantal Europese landen waar de wettelijke limiet voor abortus op 14 weken ligt, zoals Spanje, Hongarije en Oostenrijk. In België kan het tot 12 weken zwangerschap, dat komt overeen met 14 weken als je begint te tellen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. In Nederland is de termijn 22 weken en in het Verenigd Koninkrijk 24 weken. Bron: IPS