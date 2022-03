Binnen drie maanden lading nieuwe munten in ons land

De Muntwet is in 2003 aangepast. Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee op 4 februari 2021, werd vervolgens de ontwerpmuntwet behandeld en gewijzigd. De gewijzigde muntwet werd met 45 algemene stemmen aangenomen. Minister Armand Achaibersing van Financiën, zei toen al dat er een gebrek is aan muntgeld. ‘’Munten gaan verloren en ook worden er munten gespaard’’, zei de minister. Volgens hem was de Centrale Bank van Suriname het proces reeds gestart, zodat nieuwe munten geslagen kunnen worden. “De munten die in omloop zijn, zullen niet vervangen worden, maar veranderd en aangevuld. Het gaat niet om monetaire financiering”, aldus de minister.

De laatste keer werden er in 2017 munten geslagen. De minister van Financiën stelde in het kader hiervan dat bij het produceren van nieuwe munten, het een wetswijziging verreist, waarbij een ander materiaal, zoals in de huidige wet genoemd staat, toegepast zal worden. De nieuwe munten zullen zichtbaar verschillen van de bestaande. De lading munten wordt naar verluidt, binnen drie maanden verwacht. De regering hoopt dat daarmee het probleem van de muntenschaarste is opgelost.

Het tekort aan muntgeld is het gevolg van een netwerk dat munten verzameld om deze om te smelten en vervolgens met winst te verkopen. Dit levert volgens minister Achaibersing veel winst op, gezien de prijs van metalen op de internationale markt. ‘’De intrinsieke waarde van onze munten ligt hoger dan de vertegenwoordigde waarde op het betaalmiddel’’, verduidelijkte de minister. Eerder liet Achaibersing weten dat bij wijziging van de Muntwet, er geen noodzaak meer is tot het slaan van SRD 0,01 en SRD 0,05 munten, omdat deze munten uit het betalingsverkeer zullen verdwijnen.

De volgende munten zullen worden geslagen: SRD 2,50 aantal 3 miljoen, SRD 1 aantal 10 miljoen, SRD 0,25 aantal 12 miljoen en SRD 0,10 aantal 11 miljoen.

Het gaat volgens Achaibersing, om een totaalbedrag van USD 1,4 miljoen. De munten worden geslagen van nickel plated steel, hetgeen volgens Achaibersing, een besparing van circa 40 procent oplevert. ‘’Voor het gebruikelijke materiaal zouden wij USD 3,3 miljoen moeten betalen, maar door in nickel plated steel de munten aan te maken, wordt er bespaard. De waarde vertegenwoordigt SRD 21,6 miljoen”, aldus Achaibersing.

‘’Als wij in staat zijn de omloop weer op gang te brengen, zijn er in principe niet zoveel munten nodig’’, stelde de minister verder. Hij gaf aan dat dit wel enige tijd zal kosten en dat daarvoor bewustwording nodig is. Het totaal aan munten dat in omloop gebracht zal worden is SRD 65,3 miljoen en het totaal aan muntbiljetten ongeveer SRD 900.000. Het totaal aantal munten in omloop in alle denominaties is 167,2 miljoen stuks en het aantal muntbiljetten is circa 500.000 stuks. Achaibersing benadrukte, dat de regering stapsgewijs bezig is de economie te herstellen. “Wij gaan de goede kant op, omdat de indicatoren dat ook aangeven”, aldus Achaibersing.