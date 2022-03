‘1 op 3 zwangere vrouwen in regio heeft geen toegang tot tijdige zorg’

In de Pan-Amerikaanse regio kregen meer dan 365.000 zwangere vrouwen Covid-19 en stierven er meer dan 3000. In aanloop naar de Internationale Vrouwendag op 8 maart aanstaande, dringt de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), dr. Carissa F. Etienne, erop aan dat de landen investeren in een betere toegang tot vaccins en essentiële zorg voor vrouwen en meisjes.

‘’Een gebrek aan toegang tot tijdige zorg en verstoringen van de prenatale diensten, zijn de oorzaak van een toename van de moedersterfte in de Pan-Amerikaanse regio tijdens de pandemie, waarbij 1 op de 3 zwangere vrouwen geen toegang heeft tot tijdige zorg’’, zegt dr. Etienne. Met meer dan 365.000 gevallen van covid bij zwangere vrouwen in de regio in de afgelopen twee jaar en meer dan 3000 sterfgevallen, zei dr. Etienne vandaag in een persconferentie dat “dit een tragedie is, vooral nu we veilige en doeltreffende vaccins hebben”.

Uit een vooraf gepubliceerde PAHO-studie over moedersterfte in acht landen, blijkt dat van de 447 zwangere vrouwen die tussen 1 maart 2020 en 29 november 2021 stierven, 90 procent al met levensbedreigende symptomen kampte toen zij in het ziekenhuis werden opgenomen. Bijna 77 procent beviel te vroeg en 60 procent werd geboren met een laag geboortegewicht – een probleem dat de gezondheid van een kind voor de rest van zijn leven kan beïnvloeden.

“We moeten prioriteit geven aan vrouwen om ervoor te zorgen dat zij worden beschermd tegen het ergste van de pandemie”, zei dr. Etienne. Zwangere vrouwen die besmet raken met covid, behoren tot de meest kwetsbare groepen als gevolg van veranderingen in hun immuunsysteem waardoor zij het risico lopen ernstig ziek te worden. Dr. Etienne drong erop aan dat de landen dringend de toegang tot vaccins verbeteren, ervoor zorgen dat de gezondheidsdiensten waarvan vrouwen afhankelijk zijn, blijven bestaan en de toegang tot gezinsplanningsdiensten verbeteren.

Dit zijn “levensreddende diensten die nu meer dan ooit open moeten blijven”, voegde de directeur eraan toe.

Hoewel de meeste landen in de regio COVID-19-vaccinatie aanbevelen voor zwangere vrouwen, is het gebruik ervan nog steeds erg laag. “Het is van cruciaal belang dat gezondheidswerkers met aanstaande moeders spreken over het belang van vaccinatie om hen en hun baby’s tegen dit virus te beschermen”, zei Dr. Etienne. De PAHO-directeur riep ook op tot meer nadruk op programma’s die zich richten op vrouwen van etnische minderheden, zoals afro-afstammelingen, inheemse vrouwen en overige migranten, die “vaak een groter risico lopen door de overlapping van gender en sociale factoren”.

Dr. Etienne benadrukte ook de bredere impact die de COVID-19 crisis heeft gehad op vrouwen en meisjes, waaronder extra zorgtaken en loopbaanonderbrekingen. Zij benadrukte dat – als de meerderheid van de gezondheidswerkers – vrouwen in de frontlinie van de COVID-19-respons hebben gestaan, aangezien zij 72% van alle COVID-19-gevallen onder gezondheidswerkers voor hun rekening nemen. “In een regio vol ongelijkheid, zijn vrouwen opnieuw onevenredig zwaar getroffen”, zei ze. Wat de COVID-19-situatie in de regio betreft, meldde de directeur dat het aantal nieuwe gevallen ten opzichte van de vorige week met 32% is gedaald tot 1,5 miljoen. De landen meldden ook 24.650 sterfgevallen, een daling van 10%. Deze neerwaartse trends werden in het grootste deel van de regio waargenomen, met uitzondering van Centraal-Amerika, waar het aantal sterfgevallen deze week met bijna 16% steeg.