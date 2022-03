Nog geen oplossing voor werkers Huize Ashiana

Na een week is er nog geen oplossing gevonden voor de situatie in Huize Ashiana. De medewerkers hebben vorige week het werk gedeeltelijk neergelegd, omdat volgens hen, de minister van Sociale Zaken, Uraiqit Ramsaran, de gemaakte afspraken niet is nagekomen. Volgens het personeel is het loon te laag, hebben ze enkele toelagen nog niet ontvangen en is de situatie op de werkplek onaanvaardbaar. Door het ministerie van Defensie wordt momenteel hulp geboden bij de wacht in de keuken en tuin.

Het personeel heeft gedreigd dat indien er vandaag geen oplossing komt in de kwestie, het zal overgaan tot het verscherpen van de acties. “We zullen het werk volledig neerleggen. Als er dan nog geen oplossing komt, wachten we de volgende actie vanuit de bond af”, aldus een personeelslid tegen de krant. Volgens haar verdienen de mensen in deze tijd nog geen SRD 2000. ‘’We hebben dit aangekaart in een brief aan de minister en hij heeft beloofd dat er een oplossing zou komen. Echter hebben we tot op heden niets vernomen. Ook hebben we nooit een covid-toelage ontvangen, terwijl we hier ook werden getroffen door Covid-19. Het is duidelijk dat men lak heeft aan onze belangen”, aldus het boze personeelslid.

Een ander probleem waarmee het personeel te kampen heeft, betreft het feit dat de contracten van bepaalde leden zijn vervallen en dat er moet worden getekend voor een vaste aanstelling, maar ook dat is niet gebeurd. ‘’De mensen werken nu zonder zekerheid en kunnen bijvoorbeeld ook geen bankzaken doen”, aldus het personeelslid.