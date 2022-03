VN keurt resolutie tegen Rusland met 141 stemmen goed

Oproep tot onmiddellijke terugtrekking van troepen en onderhandelingen

Onder meer met de steun van Brazilië heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) gisteren een resolutie goedgekeurd, waarin de Russische aanvallen invasie in Oekraïne wordt beoordeeld. Er werd in de Algemene Vergadering opgeroepen tot de onmiddellijke terugtrekking van troepen en het voortzetten van onderhandelingen. De resolutie werd aan bijna 100 landen voorgesteld en vervolgens goedgekeurd met 141 stemmen, 5 tegen en 35 onthoudingen. Alleen Rusland, Eritrea, Noord-Korea, Belarus en Syrië hebben tegengestemd. Zelfs traditionele Amerikaanse tegenstanders zoals Cuba en China onthielden zich van stemming.

Brazilië steunde de resolutie wel bij de stemming. Maar het was niet een van de 94 landen, die het document mede gesponsord hebben. Het document werd gesponsord door landen op dit halfrond als Argentinië, Chili, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Peru en Uruguay.

De Amerikaanse regering Biden stelde voorafgaande aan de stemming dat stemmen voor de resolutie, stemmen voor de soevereiniteit is en een territoriale integriteit van een ieder is. “We leven op een beslissend moment van onze generatie. Het is aan ons om toekomstige generaties te redden”, aldus de regering Biden. De Chinese regering vroeg om de focus van de internationale gemeenschap te leggen op het zoeken naar een onderhandelde oplossing. “We vragen om een verantwoordelijke houding van de internationale gemeenschap”, aldus de Chinese vertegenwoordiger.

Rusland stelde dat het zich bewust is van de druk die westerse mogendheden uitoefenen op tientallen landen om voor te stemmen. ” De resolutie zal de militaire actie niet stoppen en zou Oekraïense nationalisten de kracht kunnen geven de agressie te laten escaleren”, waarschuwde de delegatie van Rusland Volgens de Russen zal de regering van Oekraïne de burgerbevolking als menselijk schild gebruiken.

Ronaldo Costa Filho, ambassadeur van Brazilië bij de VN verklaarde dat de resolutie niet kan worden gezien als een bepaling die het willekeurig toepassen van sancties en het gebruik van wapens toestaat. “Deze initiatieven leiden niet tot herstel van de diplomatieke dialoog en hebben gevolgen die verder kunnen gaan dan de huidige situatie.”