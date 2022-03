‘Vaccinatiebereidheid vergroten door juiste informatie te verschaffen’

Vaccinatiegraad nog erg laag

Cheryl Dijksteel, voorzitster van de Vaste Commissie Volksgezondheid in DNA, heeft onlangs tegenover een lokaal medium verklaard, dat in geheel de regio is gebleken, dat de vaccinatiebereidheid nog laag is. Er zal oplossend gericht gehandeld moeten worden, als het gaat om de burgers die zich niet willen vaccineren of nog twijfels hebben over het vaccin, alsnog over de streep te trekken. ‘’Als commissie moeten wij ervoor zorgdragen, dat deze burgers de juiste informatie krijgen tot in de details en de nodige educatie geven, zodat zij ook voor zichzelf het juiste besluit kunnen nemen om zich te laten vaccineren. Natuurlijk zal je geen 100 procent bereiken, maar de bedoeling is, dat je de vaccinatiebereidheid wilt vergroten”, aldus Dijksteel. Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team, benadrukte dat de situatie in het binnenland nog zorgen baart, zulks vanwege de lage vaccinatiegraad. Ook de reden daarvoor is bekend. ‘’De Medische Zending heeft zich ingezet in het binnenland om de burgers daar van dienst te zijn, maar dat heeft helaas minder resultaat opgeleverd, dan wat wij gehoopt hadden’’, aldus Asin. Het Rode Kruis en de PAHO hebben ook veel steun geboden aan de binnenlandbewoners. Volgens Asin zal er binnenkort geëvalueerd worden met alle actoren die in het binnenland actief zijn; samen met het traditioneel gezag en de mensen zullen daar gesprekken gevoerd worden over wat zij uiteindelijk willen en verwachten van het Nationaal Covid-team. Volgens hem gaat het nog steeds om een vrije wil, vaccinatie wordt nog steeds aangeraden, maar er moet vanuit worden gegaan dat wanneer je een vrije wil aan personen overlaat, die personen dan volledig en goed geïnformeerd zijn.