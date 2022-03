Van Trikt en Angnoe moeten euro 625.000 terugbetalen

Rechter kon ex-governor geen lichtere straf opleggen

Gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten kon naar het oordeel van kantonrechter Maytrie Kuldipsingh, niet worden volstaan met een lichtere sanctie dan de hierna te melden op te leggen straf, welke een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming van aanzienlijk duur met zich brengt. “De ernst van de feiten ligt in de grote benadeling en verregaande nadelige gevolgen welke de gepleegde strafbare feiten tot gevolg hebben voor de economie van het land en de Surinaamse samenleving. Het kan en mag niet zo zijn dat burgers hard werken en offers brengen om op een eerlijke manier in hun levensonderhoud te voorzien, terwijl personen die diensten verlenen aan mensen in leidinggevende posities van financiële instellingen van de Staat, uit puur opportunisme voor zichzelf en hun medeverdachten op onverantwoorde wijze en in strijd met wetten en procedureregels, omgaan met staatsfinanciën en daarbij voorbijgaan aan het algemeen belang. Verdachte en zijn mededaders hebben heel belangrijke rollen gehad binnen het geheel”, aldus de rechter in het vonnis van ex-governor Robert-Gray van Trikt. Volgens de rechter is de verdachte Van Trikt werkzaam geweest als governor van de Centrale Bank van Suriname, een verantwoordelijke functie. “De Centrale Bank van Suriname vervult immers een belangrijke wettelijke taak, waaronder het waarborgen van de waarde van de Surinaamse munt.

Van de leidinggevende van zo een gezaghebbende staatsinstelling mag een voorbeeldfunctie verlangd worden en wordt integer, verantwoordelijk en zorgvuldig handelen verwacht.

Deze persoon dient elke schijn van belangenverstrengeling en niet-integer handelen te voorkomen. Het integriteitsbeleid van instituten brengt met zich mee dat publieke ambtsdragers zich dienen te gedragen als een goed ambtenaar, conflicterende nevenwerkzaamheden dienen te melden en zorgvuldig dienen om te gaan met (overheids) goederen c.q. goederen die aan de organisatie toebehoren.”

De rechter is van mening, dat de verdachten Robert-Gray van Trikt en Ryan Ashween uit hoofde van hun functie, dit ook dienen te weten. Maar volgens Kuldipsingh hebben zij zich er niet om bekommerd welke schade door hun handelen werd aangericht aan het imago en de betrouwbaarheid van de Centrale Bank van Suriname en het financieel welzijn van de samenleving. Het gedrag van verdachten typeert opportunisme, aldus Kuldipsingh. “Exemplarisch voor dit gedrag zijn de handelingen van verdachte en zijn mededader aangaande de euro 625.000. De verdachte Van Trikt heeft door zijn handelingen als governor bij de CBvS het imago van de CBvS als moederbank en het vertrouwen in publieke functionarissen van financiële instellingen ernstig geschaad. Daardoor zijn de CBvS en zijn medewerkers onnodig in een kwaad daglicht komen te staan.’’

De rechter beveelt tijdens het vonnis op 31 januari, de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel te weten euro 625.000 op grond van artikel 54 van het Wetboek van Strafrecht op te leggen aan de verdachten Van Trikt, en Angnoe, c.q. verplicht hen tot betaling van voormeld geldbedrag.

Op grond van de hierboven aangehaalde punten van de rechter en mede gelet op verdachte Van Trikt, die enerzijds een essentiële rol binnen het geheel heeft gehad en anderzijds een first offender is, heeft de kantonrechter de straf als hieronder vermeld opgelegd. Rechter Kuldipsingh veroordeelde de ex-governor tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de tijd van acht jaar en SRD 500.000 subsidiair 16 maanden hechtenis. Vervolgens is bepaald dat de tijd door de verdachte vόόr de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis wordt doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht. Het bevel tot gevangenhouding van de verdachte blijft gehandhaafd. Daarbij heeft de rechter het onroerend goed te weten Orion Capital Investments N.V, op grond van artikel 50 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 50 a van het Wetboek van Strafrecht lid 1 onder a verbeurd verklaard.