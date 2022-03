Rijstboeren waarschuwen voor ondergang sector

Rijstboeren in Nickerie vrezen voor het ergste, als de prijs voor padie niet wordt verhoogd. Volgens de boeren maken zij momenteel bij de inzaai enorme uitgaves, echter is de prijs die ze krijgen voor padie, niet hoog genoeg zodat zij de kosten kunnen dekken.

De rijstboeren zeggen schulden te maken bij de bank, maar is het lenen een risico voor hen als ondernemer, gezien niet duidelijk is of het een vruchtbare oogst wordt. “Wanneer mensen zeggen dat rijstboeren in Nickerie rijke mensen zijn, moeten ze komen kijken met hoeveel schulden we zitten”, vertelt een rijstboer in gesprek met een lokaal medium.

Volgens de rijsboeren is de zaak waarbij er een aanpassing dient te komen voor de padieprijs niet alleen te wijten aan de huidige regering, maar hebben voormalige regeringen er ook geen werk van gemaakt verandering te brengen in de situatie “, aldus de rijstboer. Hij verklaart dat er vanwege het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) een delegatie is gekomen naar het district om te praten over het probleem, echter heeft dit gesprek plaatsgevonden met een opkoper van padie. “Wanneer je het probleem wilt oplossen, moet je komen praten met de mensen die het echte werk doen, en niet met mensen die toevallig vrienden zijn van de regering. Die zullen altijd hun belangen beschermen”, aldus de rijstboer.

Hij zegt dat de boeren enorm investeren, maar dat de kosten ergens verhaald moeten worden. “Als wij niet de juiste prijs krijgen voor onze padie, zal er niets meer zijn voor de volgende generatie”, aldus de rijstboer.