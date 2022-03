President ontvangt CFATF-delegatie

President Chandrikapersad Santokhi ontving de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Deze organisatie zal Suriname assisteren bij het onderzoeken, evalueren en rapporteren van malversaties op het gebied van money laundering en anticorruptie op de relevante ministeries. De delegatie die op 26 februari op het Kabinet van de President werd ontvangen, bestond uit Jefferson Clarke, Avelon Perry, Keston Abraham en Donald Scheckle. De CFATF is een intergouvernementele organisatie die zich richt op het bestrijden en voorkomen van money laundering en terrorismefinanciering.

De CFATF bestaat verder nog uit Anthony McKenzie en Abukar Nyanzi, beiden Legal Advisors, en uit Financial Advisors en Law Enforcement Advisors afkomstig uit o.a. Trinidad and Tobago en Grenada. Aanwezig waren ook de minister van Justitie en Politie, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, minister van Financiën en Planning, de governor van de Centrale Bank van Suriname en de waarnemend procureur-generaal, die allen zitting hebben in de Stuurgroep Anti-witwaspraktijken, die wordt voorgezeten door de president van Suriname. Ook de private sector wordt bij de activiteiten betrokken.

De CFATF is een organisatie van vijfentwintig Staten van het Caribisch gebied, Centraal en Zuid-Amerika. Deze zijn overeengekomen de gemeenschappelijke tegenmaatregelen te implementeren. Ook houden zij zich bezig met het ontwikkelen van effectieve systemen voor de bestrijding van witwasprakrijken, terrorisme en financieringssystemen voor massavernietigingswapens. Daarnaast draagt de CFATF ook bij aan het vaststellen van normen wereldwijd. De samenwerking van verschillende instituten/organisaties is vastgesteld in een protocol om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Deze instituten/organisaties zijn: Centrale Bank van Suriname (CbvS), Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname), het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van Suriname (MOT) en het bestuur van Kansspelen in Suriname. Er wordt ook gebruik gemaakt van bilaterale en multilaterale betrekkingen voor technische bijstand te vragen bij capaciteits- en institutionele opbouw. Deze zijn gericht op het terugdringen van grensoverschrijdende criminaliteit.

President Santokhi is zeer verheugd met de positieve evaluatie van het team tot zover en stelt alles in het werk om het team de nodige tools aan te reiken om een goed evaluatierapport op te stellen over Suriname. “Tot nu toe verloopt het onderzoek gestaag en ziet het er goed uit voor Suriname”, aldus de president. Dit wordt bevestigd door de missieleider Jefferson Clarke: “Suriname heeft voldaan aan alle vereisten die nodig waren, dus verwachten we een zeer soepele evaluatie.” Ook minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is hoopvol gestemd. “Dit is reeds de vierde ronde van de wederzijdse evaluatie welke de lidlanden in de regio om de vier jaar verplicht zijn te ondergaan. Suriname voldoet aan alle eisen om met glans door de evaluatie te komen.” De uiteindelijke resultaten worden in november van dit jaar verwacht.