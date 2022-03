O.W: ‘Vuilophaal in de ochtend niet storend, iedereen werkt’

Volgens een verklaring vanuit het ministerie van Openbare Werken (OW)is het argument die wordt aangehaald over vuilophaal in de ochtend niet juist. Het ministerie geefr aan dat er geen sprake kan zijn van stremming in het verkeer, gezien de meeste burgers zich tussen 8.00 en 14.00uur op de werkvloer begeven. Dit zou volgens het ministerie de ophaal vergemakkelijken. De gewijzigde tijdstip heeft volgens het ministerie te maken met de nieuwe bezuinigingsplan die is vastgesteld. Volgens hem is er in de ochtenduren een betere controle wat betreft de vuilophaal en is het ook veiliger naar de werkers toe. Het ministerie geeft aan dat er in de avonduren activiteiten plaatsvinden op de stortplaats te Ornamibo, die de veiligheid in gevaar brengen.

Het ministerie geeft verder aan dat er meerdere veranderingen doorgevoerd zullen worden die het kostenplaatje verder zullen indammen. Ook met betrekking tor her scheiden van vuil zal er een nieuwe aanpak worden geïntroduceerd. Het ministerie deed een beroep de nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en er vooral rekening te houden met de vuilophaaldagen die niet zullen worden gewijzigd op teruggebracht.