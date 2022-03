GELUIDSOVERLAST EN DE OVERHAND

De regering heeft op advies van haar specialisten en wel in het kader van de Covid-19-bestrijding en de ietwat verbeterde situatie, besloten de avondklok op te heffen. Het is dus weer mogelijk 24 uur per dag op straat te blijven. Wel heeft de overheid beslist, dat het houden van huis- en andere feesten nog steeds niet is toegestaan, daar zou ze dan wél op letten en streng optreden als men toch ertoe overgaat te feesten. Naar onze mening is dat onbegonnen werk, vooral gezien de huidige positie van de politie, die niet over de manschappen en middelen beschikt om adequaat te kunnen optreden. Dus er zal toch behoorlijk gefeest worden en de politie zal of te laat of helemaal niet ter plekke verschijnen. Dat door de opheffing van de avondklok bepaalde asocialen volkomen los gaan en dat ook demonstreren, wordt tot groot ongenoegen van zovelen reeds meegemaakt. We hebben het over de mensen die anderen tot grote last zijn door in de nachtelijke uren vreselijk lawaai te maken en dan veelal uit auto’s die van enorme speakers zijn voorzien en die de volumeknop helemaal en overdreven naar rechts draaien. Dit geschiedt niet zelden in woonwijken, waarbij men vooral in het weekend ook van een goede nachtrust wenst te genieten. In het afgelopen weekend was het vooral weer raak in en nabij het uitgaanscentrum aan de Wilhelminastraat en de Waterkant. De gehele nacht werden buurtbewoners geterroriseerd en de politie greep nauwelijks of niet in, ook niet na om assistentie te zijn gevraagd. De minister van Justitie en Politie en de districtscommissaris van Paramaribo, dienen hier een oplossing voor te zoeken, want het kan nimmer zo zijn dat in de nachtelijke uren, de bandelozen hele delen van de stad kunnen en mogen terroriseren en dat het wettelijk gezag niet of onvoldoende optreedt. Hier is er totaal sprake van overtreding van de Hinderwet, al is die naar onze mening verouderd. Men moet kunnen rekenen op een adequate bescherming van de politie en daar is op dit ogenblik zeker geen sprake van. Veel te vaak komt de politie te laat of helemaal niet en dat kan natuurlijk niet in een ‘geordende’ samenleving. Meneer Amoksi en Bhola zullen werk hebben, maar doe er iets aan. De zaak heeft nu reeds behoorlijk de overhand genomen en velen kunnen niet genieten van een goede en ongestoorde nachtrust.

Wat is er overigens gebeurd met het door minister Amoksi op 4 januari van dit jaar, geopende proefproject Veiligheidszone Centrum Paramaribo? Per die datum werd er volgens de minister, een aanvang gemaakt met dit project waarbij politie, militairen, de veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname en de Beveiligings- en Bijstandsdienst (BBSW), betrokken zouden zijn en 24 uur per dag patrouilleren. Er werd volgens Amoksi, gekozen voor het centrum van onze hoofdstad, omdat dit het bestuurs-, financieel en uitgaanscentrum betreft. Volgens de bewindsman op die bewuste dag, is veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de overheid en burgerij. De veiligheidszone liep volgens de minister, langs de Waterkant met alle zijwegen, Keizerstraat, Watermolenstraat, Henck Arronstraat, Grote Combéweg, Sommelsdijckstraat, Kleine Waterstraat en het Onafhankelijkheidsplein. Volgens de minister, zou er 24 uur gepatrouilleerd worden. De veiligheidsmensen van de Centrale Bank van Suriname, hebben volgens Amoksi de status van buitengewoon agent van politie en zij mogen net als de politie, wanneer zij een strafbaar feit constateren, gelijk optreden. We weten niet wat er van dit proefproject terecht is gekomen en zouden het prettig vinden indien de bewindsman wat nadere uitleg geeft, al was het maar in het kader van de openbaarheid van bestuur en het toch op niveau houden van de veiligheid in het algemeen en het meergenoemde gebied in het bijzonder. Het is namelijk opgevallen dat er van een strenge controle in het gebied dat als centrum door de minister werd aangeduid, momenteel nog maar nauwelijks sprake is.