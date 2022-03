Vicepresident belast met waarneming functie president

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben in verband met het vertrek van president Santokhi, hun handtekening geplaatst onder het protocol van overdracht inzake de waarneming in de functie van president op het Surinaams grondgebied. Het staatshoofd is in de vroege ochtend van maandag 28 februari naar Belize vertrokken voor de Caricom-staatshoofdenvergadering. De president keert op 4 maart terug naar Suriname. Na de ondertekening heeft president Santokhi een uiteenzetting gegeven van hetgeen besproken zal worden in de meetings die hij zal bijwonen. De vicepresident wenste de delegatie succes toe. “Ik weet dat u een integere leider bent en dat u Suriname op een waardige wijze zult vertegenwoordigen”, aldus de vicepresident.