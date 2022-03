Spuikleppen Afobakadam vanaf morgen open

De spuikleppen van de Afobakadam worden vanaf woensdag 2 maart geopend vanwege de hoge waterstand in het stuwmeer. Het spuien zal met tussenpozen over een langere periode gebeuren. Het spuien zal gecontroleerd gebeuren, verzekert de Staatsolie Power Company Suriname N.V.

Door de aanhoudende regenval van de afgelopen maanden, is het water in het stuwmeer sneller dan normaal gestegen. Op dit moment is de waterstand 261 voet (ongeveer 79,5 m). Het waterpeil mag niet verder dan 265 voet (80,7 m) komen, anders zullen de spuikleppen wijder geopend moeten worden dan nu het geval zal zijn.

Het spuien zal met tussenpozen plaatsvinden om de effecten op de woon- en leefgebieden aan de benedenstroom van de Surinamerivier (onder het stuwmeer) beheersbaar te houden. Bij het lozen zal rekening gehouden worden met het getij van de rivier. Het spuien zal afhankelijk van de regenbuien, over een langere periode plaatsvinden. Staatsolie zal er alles aan doen om het lozen van overtollig water uit het stuwmeer binnen controleerbare hoeveelheden te houden.