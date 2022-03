Bolsonaro: ‘Oekraïners kunnen via humanitair visum Brazilië betreden’

Oekraïne wordt sinds 24 februari door Rusland aangevallen, als gevolg waarvan duizenden mensen het land zijn ontvlucht. Europese landen hebben hun deuren geopend om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Jaïr Bolsonaro, de Braziliaanse president heeft gisteren bekendgemaakt de deuren te openen voor Oekraïners die via een humanitair visum Brazilië kunnen inreizen. Een visa dat door Brazilië zal worden verleend uit humanitaire overwegingen. Volgens Bolsonaro, zal de maatregel moeten worden vermeld in het Staatsblad van de Federatie. Bij andere crisis heeft Brazilië al soortgelijke maatregelen genomen voor Haïtiaanse migranten, Syrische vluchtelingen en, meer recentelijk, Afghanen. “We willen vrede hebben. Er is daarom met Carlos França, de minister van Buitenlandse Zaken gesproken om Oekraïners de mogelijkheid te bieden via een humanitair visum Brazilië binnen te komen”, aldus Bolsonaro.

Aan de andere kant verdedigde Bolsonaro opnieuw de neutraliteit van Brazilië in het kader van de Russische invasie in Oekraïne, een standpunt dat internationale kritiek op Brazilië heeft veroorzaakt. Volgens Bolsonaro kan de Braziliaanse agro-industrie enorme schade ondervinden door de sancties tegen Rusland, met name de import van kunstmest uit dat land. “We willen geen schipbreuk lijden op het gebied van de agri-business. We zijn van plan om de andere kant, vreedzaam op te lossen”, zei Bolsonaro.

Vitorio Sorotiuk, voorzitter van de Oekraïens-Braziliaanse Centrale Vertegenwoordiging, verklaarde dat Bolsonaro een meer proactieve houding moet aannemen met betrekking tot oorlog. “Bolsonaro weigerde de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen en door zich neutraal op te stellen, geeft hij het signaal de Russische president Vladimir Putin te ondersteunen”, stelde Sorotiuk.