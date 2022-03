VN: ‘Grootste vluchtelingencrisis in Europa ooit’

660.000 Oekraïners verlaten het land

In de afgelopen zes dagen hebben 660.000 Oekraïners hun land verlaten vanwege de Russische militaire invasie. Volgens de Verenigde Naties (VN), zal dit de grootste vluchtelingencrisis in Europa betekenen.

Als dit tempo van de uittocht aanhoudt, zullen meer dan 4 miljoen mensen hun toevlucht zoeken in landen die grenzen aan Oekraïne.

Op een VN-persconferentie in Genève werd meegedeeld, dat de VN deze week een hulppakket voor de regio zullen aankondigen in de hoop de humanitaire crisis het hoofd te bieden.

De VN waarschuwden dat er gevallen van discriminatie van Afrikanen en mensen van andere nationaliteiten die Oekraïne proberen te verlaten, zijn geconstateerd.

Volgens de VN zijn in de ochtend van 24 februari tot gisteren middernacht, 536 burgerslachtoffers geregistreerd in Oekraïne, waaronder 136 burgerdoden, onder wie 13 kinderen. “De meesten werden getroffen door het gebruik van explosieve wapens met een groot bereik, waaronder zware artilleriebombardementen en meervoudige raketinslagen, en luchtaanvallen. Dit zijn slechts de slachtoffers die we konden verifiëren, en het is waarschijnlijk dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen”, aldus de VN.