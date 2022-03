Oliemaatschappijen verlaten Rusland

Shell verlaat Rusland en stopt met zijn joint ventures met Gazprom, inclusief zijn betrokkenheid bij de Nord Stream 2 aardgaspijpleiding. Het in het VK gevestigde oliebedrijf zei maandag, dat het zijn belang van 27,5% in de Sakhalin-2-faciliteit voor vloeibaar aardgas, zijn belang van 50% in een project voor de ontwikkeling van de Salym-velden in West-Siberië en zijn belang van 50% in een exploratieproject in het schiereiland Gydan in het noordwesten van Siberië, opzegt. “We zijn geschokt door het verlies aan mensenlevens in Oekraïne, dat we betreuren, als gevolg van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt”, zei Shell (RDSA) CEO Ben van Beurden in een verklaring. Het besluit van Shell volgt op de aankondiging van BP afgelopen zondag, dat het een van Ruslands grootste buitenlandse investeringen zou opgeven door zijn 19,75% belang in Rosneft en aanverwante joint ventures op te zeggen. Analisten zeiden maandag dat BP een klap van meer dan 26 miljard dollar zou kunnen opvangen als het wegloopt van zijn activiteiten in het land.

Shell verdiende in 2021 ongeveer USD 700 miljoen aan de joint ventures Sakhalin en Salym.

Zijn belangen in Rusland werden aan het einde van het jaar gewaardeerd op ongeveer USD 3 miljard, en het bedrijf zei dat het opgeven van de Gazprom-projecten waarschijnlijk zou leiden tot bijzondere waardeverminderingen. “Onze beslissing om te vertrekken is er een die we met overtuiging nemen”, zei Ben van Beurden, CEO van Shell. “We kunnen niet – en zullen niet – toezien.” Het bedrijf was een van de vijf bedrijven die 50% van de financiering en garanties leverden voor de geschatte euro 9,5 miljard (USD 10,6 miljard) kosten voor de aanleg van Gazproms Nord Stream 2-pijpleiding onder de Baltische Zee tussen Rusland en Duitsland.

Het project werd vorige week effectief stopgezet toen de Duitse kanselier Olaf Scholz, zei dat het land de certificering van de pijpleiding zou stopzetten.

Het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor zal ook beginnen met het verlaten van zijn joint ventures in Rusland, zei het bedrijf maandag in een verklaring. “We zijn allemaal diep verontrust door de invasie van Oekraïne, die een verschrikkelijke tegenslag is voor de wereld”, zegt Anders Opedal, president en CEO van Equinor.

Het bedrijf zei dat het eind 2021 USD 1,2 miljard aan langetermijninvesteringen in Rusland had. Het is al meer dan 30 jaar actief in Rusland en heeft een samenwerkingsovereenkomst met Rosneft. De Franse oliegigant TotalEnergies (TTFNF) veroordeelde dinsdag de acties van Rusland en zei dat het niet langer kapitaal zou verstrekken voor nieuwe projecten in het land. TotalEnergies doet al 25 jaar zaken in Rusland en hielp onlangs bij de lancering van een groot project voor vloeibaar gemaakt aardgas aan de Siberische kust.

Andere Europese energiebedrijven blijven aanwezig in Rusland, waaronder de resterende Nord Stream 2-partners, het Franse Engie (ENGIY), het Oostenrijkse OMV (OMVJF), het Duitse Wintershall Dea en Uniper, evenals het Italiaanse ENI (E).

ExxonMobil dat al meer dan 25 jaar actief is in Rusland, heeft zijn aanwezigheid verminderd sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde.

Bron: CNN