Israël biedt vierde covid-vaccin aan

Inentingspercentages onder tieners nog steeds laag

De Israëlische regering heeft zeer recentelijk meegedeeld, haar toch kwetsbare bevolking te voorzien van een vierde COVID-19-vaccin. Israël heeft bekendgemaakt dat het een vierde dosis van het COVID-19-vaccin zal aanbieden aan gezondheidswerkers en mensen ouder dan 60 jaar. Afgelopen dinsdag werd de bekendmaking van de vierde prik door premier Naftali Bennett toegejuicht als geweldig nieuws, omdat het Israël zal helpen de Omicron-golf die zich over de hele wereld verspreidt, te overwinnen.

Volgens Bennet, is Israël het eerste land dat zijn bevolking het eerst had voorzien van de derde dosis van het COVID-19-vaccin. Nu is Israël ook het eerste land dat een vierde dosis aan zijn bevolking aanbiedt. Meer dan 4,1 miljoen Israëliërs hebben drie prikjes van het covid-vaccin toegediend gekregen. “Mensen met een immunodeficiëntie komen ook in aanmerking voor de vierde prik. Dit zal tenminste vier maanden na de derde prik moeten gebeuren”, aldus Nitzan Horowitz, de Israëlisch minister van Volksgezondheid. Afgelopen dinsdag zei Horowitz, dat er minstens 340 gevallen van de Omicron-variant zijn geregistreerd. Israël heeft deze week al een reisverbod uitgebracht voor landen als de Verenigde Staten (VS), Duitsland, Italië, Turkije en Canada in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Benny Gantz, de minister van Defensie verklaarde dat de gemeenschap zich moet schrap zetten voor de mogelijkheid van 5.000 nieuwe gevallen per dag. Volgens de regering liggen de inentingspercentages nog steeds laag onder tieners en jonge kinderen. Minder dan één procent van de kinderen van vijf tot elf jaar, heeft èèn enkele coronaprik gekregen.