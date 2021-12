Cuba stijgt naar top covid-vaccinatiegraad 83% bevolking volledig ingeënt

Cuba heeft meer van zijn burgers tegen COVID-19 ingeënt dan de meeste van ‘s werelds grootste en rijkste landen, een mijlpaal die het communistische land tot een testcase zal maken, aangezien de zeer besmettelijke Omicron-variant de wereld rond begint te cirkelen.

Het Caribische eiland heeft meer dan 90% van zijn bevolking ingeënt met ten minste één dosis, en 83% van de bevolking is nu volledig ingeënt, waardoor het wereldwijd op de tweede plaats komt, achter alleen de Verenigde Arabische Emiraten, van landen met ten minste 1 miljoen mensen, volgens de officiële statistieken samengesteld door ‘Our World in Data’.

Wat is het geheim van Cuba?

Terwijl veel van zijn buren in Latijns-Amerika, evenals opkomende economieën wereldwijd, hebben gestreden om vaccins die door rijkere landen zijn geproduceerd, zeggen gezondheidsfunctionarissen dat Cuba vooruit is gegaan door zijn eigen vaccins te ontwikkelen. Infecties en sterfgevallen als gevolg van COVID-19 zijn de afgelopen weken op het eiland gedaald tot minder dan 1% van hun piek op 22 augustus, toen minder dan de helft van de inwoners was ingeënt.

Kinderen

Bijna alle Cubaanse kinderen van 2 tot 18 jaar zijn nu ingeënt met zelfgekweekte vaccins. Scholen zijn weer open en buitenlandse toeristen zijn weer welkom. Ziekenhuizen en mortuaria, die in augustus overvol waren, lijken volgens getuigen van Reuters op pre-pandemische niveaus te werken.

“Het is echt een opmerkelijke prestatie, gezien de omvang van Cuba, en ook het Amerikaanse embargo, dat hun vermogen om te importeren beperkt”, zegt William Moss, directeur van het Johns Hopkins International Vaccine Access Center, een in de VS gevestigde universiteitsgroep die gelijke toegang voor lage-inkomenslanden wil garanderen. Cuba heeft gezegd dat zijn inlandse, op eiwitten gebaseerde Abdala-, Soberana 02- en Soberana Plus-shots meer dan 90% bescherming bieden tegen symptomatische COVID-19, wanneer ze worden aangeboden in schema’s van drie doses. Cuba heeft echter nog geen resultaten van zijn grootschalige klinische proeven gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, noch heeft het de documenten ingediend die door de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn vereist voor goedkeuring van zijn vaccins, volgens de online telling van de WHO.

Als gevolg hiervan blijven sommige volksgezondheidsdeskundigen in andere landen wantrouwend om ze aan te bevelen totdat de resultaten zijn doorgelicht. De vaccins, die betaalbaar kunnen worden geproduceerd en niet diepgevroren hoeven te worden, worden door internationale gezondheidsfunctionarissen gezien als een potentiële bron voor hoognodige doses in lage-inkomenslanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

“Ze zijn traag geweest met het publiceren van resultaten”, zegt Moss.

“Als (de vaccins) de WHO-kwalificatie zouden krijgen, zou dat wereldwijd heel belangrijk kunnen zijn.”

Omicron

De voortgang van Cuba wordt gevolgd door COVAX, een wereldwijd programma dat is ontworpen om eerlijke toegang tot COVID-19-vaccins te garanderen. Cuba bestudeert ook of de Omicron-variant, die op 8 december voor het eerst op het eiland werd gemeld, gevolgen zal hebben voor de bescherming.

In de afgelopen week heeft nieuw onderzoek aangetoond dat enkele van de meest gebruikte vaccins wereldwijd waarschijnlijk minder beschermend zijn tegen infectie door Omicron.

De vaccins zullen naar verwachting effectief blijven tegen ernstige ziekte en overlijden.

De documenten en gegevens die nodig zijn voor het doorlichten van de Soberana-vaccins, ontwikkeld door Cuba’s Finlay Vaccine Institute, zullen in het eerste kwartaal van 2022 aan de WHO worden geleverd, vertelde Vicente Verez, het hoofd van Finlay, aan Reuters. Verez zei dat de WHO-normen, die niet alleen het vaccin maar ook de productiefaciliteiten beoordelen, Cuba vertraagden.

“Het is een standaard van de eerste wereld”, zei Verez, wijzend op de kosten die gemoeid zijn om faciliteiten op dat niveau te brengen. “We moeten vooruitgang boeken in ons productieproces om ervoor te zorgen dat we, wanneer we de documenten indienen, een pre-kwalificatie van de WHO krijgen.”

Cuba’s biotech-industrie begon in de jaren tachtig te groeien, gesteund door wijlen revolutionaire leider Fidel Castro, die de sector als essentieel beschouwde voor de zelfvoorziening van de communistische natie in het licht van het Amerikaanse embargo.

Maar sommige van zijn faciliteiten verouderen.

Verez zei dat Cuba onderhandelt met zowel Canada als Italië om zijn vaccins in die landen te produceren voor export naar regio’s in nood, waaronder Afrika. De in Brazilië gevestigde viroloog Amilcar Perez Riverol zei dat Cuba ondertussen een nieuwe test met Omicron zal ondergaan.

De hoge vaccinatiegraad komt, omdat een grote groep immuniteit kreeg, door eerdere infectie en vanwege Cuba’s vroege stap om kinderen volledig in te enten.

Bron: Reuters