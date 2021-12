Huis van minister Hugo de Jonge zwaar beveiligd na dreigingen

De beveiliging bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland is flink opgeschroefd. De politie heeft er een mobiele bewakingspost geplaatst en er hangen extra camera’s aan en rond de woning. De Jonge wordt naar verluidt bedreigd door tegenstanders van het coronabeleid.

Volgens het Nederlandse OM zijn de maatregelen getroffen op basis van ingekomen informatie. Echter wordt er niets over de inhoud van deze informatie medegedeeld. Behalve de politiepost, zijn rond de woning van De Jonge, ook grote plantenbakken geplaatst om te voorkomen dat een voertuig het huis ramt. De bewindsman wordt al lange tijd bedreigd door mensen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Zo belde vorige week zelfs een 27-jarige gemaskerde man uit Amsterdam bij hem thuis aan. Hij maakte daar filmopnames van en zei dat hij wel even in Rotterdam verhaal kwam halen. Via de intercom werd medegedeeld dat de man niet welkom was voor een gesprek. Kort daarna werd hij opgepakt, maar ’s avonds alweer vrijgelaten. Een dag later pakte de Amsterdamse politie hem op. Via Twitter is het privéadres van minister De Jonge bekendgemaakt met daarbij het verzoek om hem met post te bestoken.