Orde en discipline nodig om te komen tot vooruitgang en ontwikkeling in Suriname

Goedkeuring IMF-lening

Onlangs is bekendgemaakt dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de ondersteuning van het herstelprogramma voor Suriname heeft goedgekeurd. Suriname krijgt door de goedkeuring, die ruim een jaar op zich heeft laten wachten, een lening van USD 690 miljoen voor de komende drie jaar. De eerste tranche van USD 56.4 miljoen zal vervolgens worden overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname, en het IMF zal erop toezien dat er elk kwartaal een evaluatie door het IMF plaatsvindt van de te behalen targets. De schuldpositie van Suriname was een heet hangijzer, waardoor de goedkeuring voor Suriname veel langer heeft geduurd.

Mahinder Jogi, DNA-lid van de VHP, zei in een radioprogramma, dat met de goedkeuring van het IMF, er geen reden is om heel erg blij te zijn. ‘’Suriname gaat door een heel moeilijke periode, maar met de hulp van het IMF is dit pas het halve werk’’, zei Jogi. Hij gaf in het interview zijn complimenten aan het ministerie van Financiën en de overige deskundigen die hun bijdrage hebben geleverd om deze overeenstemming te kunnen bereiken. “Orde en discipline zijn nodig om te komen tot vooruitgang en ontwikkeling, en na aantreden heeft de regering in een vroeg stadium geconstateerd wat de problemen waren en heeft deskundigen in Suriname en ook internationaal ingezet om alles goed in beeld te brengen”, aldus Jogi.

Volgens Jogi heeft de regering een eigen herstelplan laten schrijven. ‘’Er is niet gewacht op het IMF, maar de regering heeft uit zichzelf zaken laten uitvoeren, omdat er was beloofd voor de verkiezingen ‘tak wo set eng’ en langzaam maar zeker ‘we set eng’. Met deze lening van het IMF moeten wij als volk niet feesten, maar ons bezinnen om een zodanige basis te leggen voor de toekomstige ontwikkeling van ons land, zodat deze crisisperiode en al de andere zaken eromheen die hebben gezorgd dat wij als land in deze situatie terecht zijn gekomen, zich niet meer voordoen”, aldus Jogi.