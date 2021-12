Gecorr JIT verhoort Saya in onderzoek drugszaak Sedney Haven

De ondernemer Jean Mixon (Saya) is gisteren door het Justitiële Interventie Team (JIT) voor verhoor opgebracht en later weer op vrije voeten gesteld. Hij werd wel voorgeleid bij de hulpofficier van justitie, maar niet in verzekering gesteld. Vernomen wordt dat Saya een voertuig waarop justitieel beslag was gelegd, het hiervan had onttrokken. Zijn aanhouding wordt ook in verband gebracht met de onderschepping van ruim 360 kilogram cocaïne in hout op de Jules Sedney Haven in november jl. In de ochtend van woensdag 24 november werden zeven vrachtcontainers, waarin volgens het vereiste manifest hout was geladen, doorzocht door leden van het JIT in samenwerking met het KPS, waaronder leden van de onderdelen Forensische Opsporing, Arrestatie Team, Narco en de hondenbrigade. De operatie en het onderzoek werden geleid door het JIT, in samenwerking met de Port Control Unit (PCU). Bij het onderzoek is toen gebleken dat in 4 van de 7 stalen vrachtcontainers er ruim 360 kilo cocaïne verstopt zat. In het kader van dit onderzoek heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachten met de volgende personalia: Mohamed Faizel Leakat, Harpal Vikash en Goerbien Anil. De voornoemden worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht en de Wet Verdovende Middelen. In deze zaak wordt het trio opgespoord door het Openbaar Ministerie. Nadere details in deze zaak zijn vooralsnog niet bekend.