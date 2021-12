‘Mogelijk dat Omicron-variant zelfde ziektebeelden geeft kan als voorgangers

Symptomen kunnen anders zijn dan eerdere stammen

Wetenschappers hebben onlangs verklaard, dat de symptomen van de nieuwe COVID-19-variant, Omicron, anders kunnen zijn dan van de eerdere stammen. “We hebben nog steeds te maken met het coronavirus, dus het kan nog steeds een ernstige ziekte veroorzaken”, aldus een academicus. Dr. Katherine Poehling, specialist in infectieziekten en vaccinoloog bij de Atrium Health Wake Forest Baptist in North Carolina, verduidelijkte dat de nieuwe varianten ons op zeer ongelegen momenten treffen.

Hoewel er nog veel onbekend is over Omicron, begrijpen experts nu al meer over de variant en hoe deze mensen treft die al zijn gevaccineerd, niet-gevaccineerd, of die een eerdere covid-infectie hebben gehad. Vroeg bewijs suggereert dat de Omicron-variant voor de meeste mensen, althans voor degenen die reeds tegen covid zijn gevaccineerd, lijkt te resulteren in een milde ziekte die kan lijken op een verkoudheid.

Er is ook steeds meer bewijs, dat Omicron de neiging heeft niet zo diep in de longen te graven als de eerdere varianten. De resultaten van een studie die online zijn geplaatst door de Universiteit van Hong Kong en nog niet zijn beoordeeld door vakgenoten, vertellen dat, hoewel Omicron minder ernstig is voor de longen, hij sneller kan repliceren in hogere delen van de luchtwegen. Op deze manier kan Omicron zich meer manifesteren als bronchitis dan als een longontsteking, zei Dr. Hugh Cassiere, directeur van de intensive care-diensten van het Sandra Atlas Bass Heart Hospital en het North Shore University Hospital, op Long Island, New York.

Dr. Bruce Y. Lee, een hoogleraar aan de City University of New York School of Public Health zei, dat we dit met een korreltje zout moeten nemen. “Het is voor hun duidelijk dat als je bent gevaccineerd, vooral als je een boosterprik hebt gehad, de Omicron variant de neiging heeft om mildere infecties te veroorzaken”, aldus dr. William Schaffner, een expert op het gebied van infectieziekten aan het Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee. Wat we volgens hem nog niet hebben gezien, is een aanzienlijke hoeveelheid informatie met betrekking tot wat Omicron zal doen bij niet-gevaccineerde mensen. “Meestal hebben patiënten met een acute bronchitis de neiging niet kortademig te zijn. Ze hebben de neiging te hoesten en sputum te produceren. Patiënten met longontsteking zijn vaak kortademig en voelen zich meer vermoeid dan bronchitis in het algemeen.”

Incubatietijd

Volgens voorlopige data kan de tijd die een geïnfecteerde persoon nodig heeft om symptomen te ontwikkelen na een blootstelling, korter zijn bij de Omicron variant dan bij de eerdere varianten. Een volledige we, tot slechts drie dagen of minder. Hoewel er veel meer onderzoek nodig is, is het wetenschappelijk logisch, dat een zeer besmettelijk virus zoals de Omicron-variant een kortere incubatietijd heeft. Het doel is immers zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te besmetten.

“Daarom vindt de verspreiding veel sneller plaat. Het is ook mogelijk dat de incubatietijd korter of langer kan zijn, afhankelijk van een aantal variabelen, waaronder leeftijd, onderliggende gezondheidsproblemen en vaccinatiestatus”, aldus Dr. Anita Gupta, intensive care-arts aan de John Hopkins School of Medicine.

Langdurige covid

Hoewel er nog veel onbekend is over de Omicron, zijn wetenschappers van mening, dat de Omicron- variant kan leiden tot langdurige Covid, zelfs bij een milde vorm. “We moeten aannemen dat deze variant hetzelfde kan als eerdere varianten, totdat het tegendeel is bewezen.” Medische deskundigen blijven mensen daarom aansporen zich te laten vaccineren en een booster-prik te nemen om het risico op ernstige ziekte te verminderen.