Tussen kerst en Nieuwjaar zullen grote bakkerijen alleen brood produceren

Directeur van De Molen, Julio Bhikharie, zegt tegenover de media, dat er naar alle waarschijnlijkheid, pas in januari 2022 weer optimaal blom beschikbaar zal zijn. Naar verluidt, zullen de industriële bakkers zoals Fernandes Bakkerij en Rudisa, wel kunnen voorzien in een groot deel van de behoefte van de samenleving. De rest van de broodvoorziening van het land vind plaats door ruim 250 kleine bakkers, maar die zijn bijna door hun voorraad heen. De Molen en Fernandes Bakkerij doen samen met collega-fabrikanten uit Trinidad & Tobago er alles aan om een spoedlading te halen, om zodoende toch voor de feestdagen de kleine bakkerijen te voorzien, zodat er geen broodschaarste ontstaat. Volgens Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemers Vereniging in Suriname, hebben de kleine bakkers nog net genoeg voorraad om voor één tot twee dagen brood te bakken. Zij sluit niet uit, dat er een broodschaarste kan ontstaan, want dit was ook het geval tijdens een van de lockdown periodes, toen de samenleving alleen afhankelijk was van Fernandes bakkerij.

Wolfram zegt, dat de vraag naar brood toen zo groot was en de distributie niet helemaal op gang kwam, waardoor niet alle winkeliers voorzien konden worden van brood.

Volgens Bhikharie, spelen verschillende factoren een rol. Hij stelt dat de bureaucratie bij de overheid voortduurt en zij geen uitsluitsel hebben gekregen betreffende de voortzetting van de graansubsidie. Hierdoor heeft De Molen besloten zijn prijzen marktconform aan te passen en zelf ertoe over te gaan graan te importeren. Daarnaast heeft de mondiale scheepvaartcrisis zijn weerslag, zegt de directeur van De Molen, waardoor ladingen zoals die van meel zijn vertraagd. Deze vertraging heeft te maken met het feit, dat wereldwijd schepen langer dan noodzakelijk blijven hangen bij wereldhavens vanwege de Covid-19 pandemie. Hierdoor is er een achterstand ontstaan, waardoor producenten en leveranciers niet voldoende voorraad hebben kunnen bijhouden.