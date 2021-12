Regering werkt hard aan maatregelen voor de aanpak van corruptie

President Chandrikapersad Santokhi deelde in het parlement mee, dat het beleid van de regering ter bestrijding van corruptie, op twee manieren wordt gevoerd. ‘’Het gaat om een preventief beleid en een sanctiebeleid. Dat betekent dat de aanpak van corruptie wordt gevoerd met de uitvoering van de Anti-corruptiewet en de instelling van een onafhankelijk corruptiemeldpunt. Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de implementatie en operationalisering van de Anti-corruptiewet door een presidentiële werkgroep. De uitvoeringsbesluiten moeten op korte termijn geïmplementeerd worden”, deelde de president mee. Suriname is recentelijk ook toegetreden tot het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. Bij het Meldpunt Corruptie kan volgens Santokhi, iedereen gevallen van corruptie aanbrengen, zodat men kan overgaan tot onderzoek en eventuele vervolging. Het preventief beleid van de regering moet, aldus de president, de transparantie bevorderen. Zo wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een procesfunctie en structuurbeschrijving voor alle ministeries en diens onderdelen. Op basis hiervan moet het duidelijk worden wat burgers kunnen verwachten van ministeries en de tijd waarin zij hun werk doen. De Algemene Wet Bestuursrecht moet afgerond worden, welke aangeeft hoe bestuursorganen zich moeten gedragen jegens burgers en welke bestuurlijke procedures de burgers ter beschikking staan, zoals bezwaar en beroep bij de rechter. De ontwerpwet Openbaarheid van Bestuur is reeds goedgekeurd door de regering en doorgeleid naar het parlement. “Deze wet verplicht bestuursorganen informatie in het algemeen belang van openbaarheid van informatie aan de samenleving te verstrekken en stelt eenieder in staat informatie die vastgelegd is in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid op te vragen”, haalde de president aan.

Ook moeten parastatalen die daarvoor vatbaar zijn, zoveel mogelijk geprivatiseerd worden. Dit alles zal volgens de president, leiden tot het verminderen van corruptie. Daarnaast zijn er volgens hem, ook enkele instituten voor het bestrijden van corruptie versterkt, zoals het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof. Ook het proces om de CLAD op korte termijn te versterken, is reeds ingezet.

De versterking van de rechterlijke macht kwam ook aan de orde. Er moeten minimaal 40 rechters zijn op een bevolking van ruim 600.000 inwoners, maar Suriname heeft een schromelijk tekort. In het afgelopen jaar zijn er 11 rechters als leden en plaatsvervangende leden van het hof beëdigd. Recentelijk is ook weer een plaatsvervangend lid beëdigd en het tuchtcollege voor het notariaat voltallig gemaakt. “Daarbij is opgeroepen dat de rechterlijke macht verder moet worden versterkt en uitgebreid. We kijken uit naar het beleid, de kandidaten en de opleiding hieromtrent. We kijken ook hoe de huidige organisatie kan worden verbeterd”, stelde het staatshoofd.

Er moet ook gewerkt worden aan bevorderen van het proces van automatisering. De rechtspraak moet volgens Santokhi, zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Ook de procesvoering moet zoveel mogelijk digitaal en via videoconferentie geschieden. Daarnaast wordt er gewerkt aan financiële verzelfstandiging van de rechterlijke macht. Dit moet begin komend jaar al een feit zijn. “Omdat de rechterlijke macht een onafhankelijke staatsmacht is, zal deze voor haar middelen niet afhankelijk moeten zijn van andere staatsmachten. Hiervoor zijn de wettelijke regelingen noodzakelijk”, aldus de president.

door Priscilla Kia