Land en volk centraal tijdens speciale kerstgebedsdienst

Tijdens een speciale kerstgebedsdienst op maandag 20 december op het Presidentieel Paleis, stonden land en volk centraal in de gebeden van christelijke leiders. De gebedsdienst in klein verband, vond plaats op uitnodiging van president Chandrikapersad Santokhi. Verschillende leiders van kerkgenootschappen gaven gehoor aan de uitnodiging. Bij de dienst waren ook First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, vicepresident Ronnie Brunswijk, leden van de Raad van Ministers en staatsadviseurs aanwezig.

Tijdens de dienst hebben de geestelijken gebeden voor land en volk. In de prediking die werd gedaan door praeses Desiré Peerwijk van de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname (EBGS) vroeg zij om blijdschap over de hele wereld. Daarnaast deed monseigneur Karel Choennie ook een gebed voor de Surinaamse samenleving. Hij smeekte de Almachtige om wijsheid en kracht voor de regering om land en volk te leiden.

De president zei dat Kerstmis een religieus feest is, waarbij wij als mens ons meer moeten bezinnen over het geloof en onze aanwezigheid op aarde. “Kerst betekent geloof hebben in onze Schepper, zodat God ons helpt in deze tijd van crisis en wij voor duurzame oplossingen kunnen zorgen.” De president wees hierbij ook op de crisis waarin Suriname verkeert. “Door steeds te bidden en te vragen naar kennis, wijsheid en inzichten zullen we de juiste maatregelen kunnen treffen”, aldus de president.

Hij bedankte het volk voor de offers die het dagelijks brengt, zodat het land uit de crisis kan geraken. Daarbij vroeg hij zijn kabinet ook om meer offers te brengen. ‘’Samen met het volk kunnen wij de economie herstellen.’’

De president roept eenieder op om te blijven bidden. “Laten we blijven bidden. Gebed geeft ons kracht, hoop en positieve energie. Alles dat minder goed is gegaan, moeten wij achter ons laten en bidden dat alles wat wij willen, gerealiseerd mag worden”, aldus de president..