Poke Pokro live op dinnerevent in Suriname

De populaire rapper Poke Pokro is de hoofdact van een dinnerevent ‘Exclusive End of The Year Table Only Night’ dat op 30 december wordt gehouden in @Live Entertainment Center. Poke is naast rapper een goede entertainer met een eigen stijl en een eigen sound. Hij heeft met songs als ‘Raak Me Niet Aan’ en ‘Saus’ veel harten veroverd. In 2018 was hij dicht bij een succes op Loco, een samenwerking met Dopebwoy en Yung Felix. Met die laatste werkt hij in 2019 opnieuw samen op Baby Momma. Om iedereen in het voorjaar van 2020 te wijzen op de minimale afstand van anderhalve meter om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan maakt Poke samen met Judeska en Ali B de track Anderhalf. Drie maanden later maakt hij met Gerard Joling de track We Gaan Raket Nu. Zijn nieuwe single heet ‘Oké Oké’.