Samora lanceert liefdesnummer ‘Please be mine’

De Surinaams-Nederlandse artiest Samora heeft een nieuwe single gelanceerd met als titel ‘Please be mine’. Het lied is een liefdesnummer in combinatie met reggae pop. De nieuwste single gaat over prille liefde. De intensiteit en verlangens bij elkaar te zijn de eerste paar maanden in een relatie. De song is een duet en is geschreven en gezongen door Samora en Turbulence. “Hij had best een grote bijdrage in dit project. Hij heeft namelijk de basis van de track kunnen neerleggen en vandaar uit zijn wij verdergegaan. De samenwerking was spannend, leuk, spontaan en intens. Ik ben al jaren een Turbulence fan, dus deze connectie voelt als een zegen aan”, vertelt Samora trots over haar ervaring met zanger Turbulence. “Please Be Mine” is een liefdesliedje waarin twee geliefden hun liefde bekennen en hun partner vragen om aan hun zijde te blijven en samen mooie momenten te beleven. Het nummer is in het Engels geschreven. De instrumental komt van Kiro Musicmaker in samenwerking met Res Staudenmann. Er is ook een videoclip opgenomen, die binnenkort gedeeld zal worden met de fans. Het jaar 2021 had veel uitdagingen voor Samora, maar desondanks heeft ze dit jaar zeven eigen singles uitgebracht.