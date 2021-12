Beryl Milop voelt zich thuis bij Swit Firi

De bekende zangeres Beryl Milop is de nieuwe aanwinst van de muziekformatie Swit Firi. “Ik voel ik me thuis en veilig. De groepssamenstelling, ervaringen en voornamelijk de mentaliteit en groepscultuur sluiten volledig aan op mijn persoonlijke normen en waarden. Ik denk dat Swit Firi en ik elkaar naar hogere hoogtes kunnen brengen”, vertelt ze. Beryl, die een wintipoku zangeres is, wil het team van Swit Firi ook op dat vlak verder helpen versterken. “Niet alleen de muziekstijl leent zich daar prima voor, maar ook hun veelzijdigheid, want ze spelen naast kaskawi ook lala kawina, winti dron en kaseko. Helemaal mijn ding”, zegt ze. Beryl die 19 jaar in Nederland heeft gewoond, is sinds 2015 weer in Suriname. In Nederland maakte de veelzijdige zangeres deel uit van de populaire groep Combinatie XVI. Zij is de oprichter van Lobi Firi. Swit Firi is bekend van de hit ‘Lockdown Kamalama’.