VERSTREKKENDE EN EFFECTIEVE MAATREGELEN GEWENST

Volgens president Santokhi, mag wat zich woensdagmiddag op de Wijdenboschbrug voor ramp heeft voorgedaan, nooit meer gebeuren. Er zal volgens de president, een serie maatregelen getroffen worden om dit soort grootschalige botsingen met niet alleen materiële schade, maar ook met een dode en enkele gewonden, te voorkomen. Op de woensdagmiddag denderde een met boomstammen zwaar beladen vrachtauto met zeker een gewicht van meer dan 30 ton, de brug af nadat zijn remmen het hadden begeven. Met een vaart van zeker meer dan 60 kilometer per uur, sleurde de vrachtwagen alle voor hem rijdende voertuigen met zich mee richting Van ‘t Hogerhuysstraat, alwaar de truck met de zwaar beschadigde voertuigen tot stilstand kwam. Zeventien slachtoffers waaronder vijf politieambtenaren, raakten gewond en moesten naar de spoedeisende hulp vervoerd worden. Een agente van politie raakte bekneld in een politievoertuig dat ook aan barrels werd gereden. Zij kon na enige tijd uit het voertuig bevrijd worden. De 54-jarige Waldy Poniran moest dit ongeluk met de dood bekopen. Dat zich uiteindelijk een zwaar ongeval zou voordoen op de Wijdenboschbrug, hebben wij vele malen aangehaald. Zijn we de pantserwagen van het Nationaal Leger vergeten die ook de brug afsjeesde, nadat ook de remmen het hadden begeven? Die ramde ook erop los en kwam aan de voet van de brug tot stilstand, na een muur van een gebouw te hebben geramd. Maar dat was echt niet het enige incident op de brug met voertuigen wier rem het ineens niet meer deed. Wanneer we het hebben over groot dreigend gevaar voor alle verkeersdeelnemers op deze oeververbinding, dan praten we over het zeer zware materieel en daar vallen de opleggers met hout en trucks die grind vervoeren, zeker onder. De overheid moet het vraagstuk van de zware wagens op de brug bij de kern beoordelen en aanpakken. Er dienen zeer ingrijpende maatregelen te komen en die dienen zich niet alleen te concentreren op een politiebegeleiding van zwaar materieel op de brug op vooraf gestelde tijdstippen. Ook is het naar de mening van Keerpunt, een tijdelijke lapoplossing, want men dient naar onze mening, veel verder te gaan. De overheid dient eens goed te gaan onderzoeken hoeveel zeer slecht onderhouden vrachtwagens op onze wegen rijden en ook regelmatig over de voormelde brug gaan met zware ladingen. Veel van deze wagens zouden bijvoorbeeld in Nederland naar de schroothoop worden verwezen, omdat ze doodgewoon hun tijd hebben gehad en niet meer aan de veiligheidsnormen voldoen. Ze zijn dan wel nog te koop voor export en een fractie van de prijs, maar mogen niet meer binnen de grenzen van de Europese Unie rijden. Gezien het met de jaarlijkse keuringen van trucks en bussen in Suriname een lachertje is en de technici vaak genoeg ook nog ontbreken, komen zeer gevaarlijke en slecht onderhouden vrachtwagens en bussen op de weg die een groot gevaar voor medeweggebruikers vormen. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat zware houttrucks op secundaire wegen rijden zonder voor- of achterverlichting? Gewoon misdadig zijn de lieden die deze wagens op de weg brengen, wetende dat de politie niet alert genoeg is en geen boetes uitdeelt voor deze overtredingen. De wagens worden gewoon niet tijdig en goed gekeurd, daarom gebeuren er ongelukken zoals op de woensdagmiddag. De overheid heeft de mogelijkheid ondeugdelijke voertuigen af te keuren en naar de sloop te verwijzen. Maar dan mogen we het aspect van de corruptie en de veelvuldige tyuku’s niet uit het oog verliezen. Wil de overheid echt een goede oplossing hebben voor het op- en afrijden van de steile Jules Wijdenboschbrug, dan zal ze de controle op de kwaliteit van zwaar materieel dat met name hout, zand en grind vervoert op onze openbare wegen en de voormelde oeververbinding, serieus moeten gaan aanpakken. Zwaar materieel dat niet langer aan de veiligheidscriteria voldoet, moet gewoon naar de sloop. Wie dan toch nog op de een of andere manier kans ziet een dergelijk voertuig rijdende te krijgen en op de openbare weg te brengen, moet zeer zwaar beboet worden. Keerpunt kent momenteel slechts enkele grote handelsbedrijven die hun zwaar materieel tot in de puntjes onderhouden, de rest rommelt maar wat aan en is er de oorzaak van dat zich rampen zoals afgelopen woensdagmiddag, kunnen voordoen.