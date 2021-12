DEVIEZEN ZIJN NODIG, MAAR GEZONDHEID IS BELANGRIJKER

Het is goed dat reizigers uit andere landen, met name Nederland en Brazilië, waar de Omicron-variant reeds vastgesteld is, voorlopig uit Suriname wegblijven. De covid-besmettingen en de daaruit voortgevloeide varianten nemen wereldwijd dagelijks toe. De realiteit is dat in Suriname in vergelijking met onze buurlanden, de besmettingen toch aan het afnemen zijn. De vaccinatiecampagne heeft daarin toch wel een grote positieve rol gespeeld, waardoor covid minder desastreus is verlopen. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is vanwege de feestdagen terecht bezorgd, omdat vaker geconstateerd is, dat veel burgers nog steeds de coronamaatregelen aan hun laars lappen en daarenboven zich ook niet willen vaccineren. Volgens Keerpunt dreigt er ook gevaar vanuit een andere hoek: toeristen kunnen ook voor veel besmettingen zorgen. Zij willen onze maatregelen niet in acht nemen, omdat ze zogenaamd gevaccineerd zijn. Volgens wetenschappers is de Omicron-variant veel besmettelijker dan de vorige varianten en is hij ook in staat mensen te infecteren die volledig gevaccineerd zijn. Voorlopige gegevens hebben inmiddels aangetoond dat de effectiviteit van het covid-vaccin tegen symptomatische infecties aanzienlijk lager is bij de Omicron-variant. Dit geldt ook voor mensen die twee doses toegediend hebben gekregen. Volgens wetenschappers zou een derde dosis of boostershot, daarom noodzakelijk zijn. Ook onze regering zal de samenleving hierop moeten attenderen. Er waren destijds niet eens 100 covid-patiënten, en toen hadden wij al een groot probleem in onze zorg. Als personen uit het buitenland nu naar hier komen en doodgewoon de maatregelen naast zich neerleggen, dan kunnen wij in het ergste geval, een veel grotere uitbraak verwachten. Onze gezondheidszorg kan daardoor in elkaar storten. Inderdaad hebben we veel vreemde valuta nodig en die worden gebracht door toeristen, maar onze politici moeten niet slechts het financiële voordeel voor ogen hebben, maar vooral de gezondheid van de hele bevolking. Keerpunt vindt daarom dat indien de toeristen zich ongehoorzaam opstellen en tot rebellie aanzetten, ze beter weg kunnen blijven. Het is dan ook raadzaam, dat de regering deze zaak goed in de gaten blijft houden.