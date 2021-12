KERSTBOOM, MAAR GEEN KERSTSFEER

De Surinaamse economie heeft zich nog niet hersteld, maar toch is Paramaribo op diverse plekken mooi versierd met kerstlichtjes. De prachtige lichtjes dienen de stad aantrekkelijker te maken voor het maken van leuke foto’s met de familie en geliefden. Het bijeenkomen na zo een lange periode van isolatie is ook een van de beoogde doelen. Echter is de sfeer rond de komende dagen somber. Niemand schijnt zin te hebben in gezellige en feestelijke kerstdagen en een mooie afsluiting van het jaar. Men zou voorheen zeggen, het is een prachtig jaar geweest, dus we sluiten het mooi af. Maar wat is er zo prachtig geweest aan het huidige jaar? Het volk is zeker 60 procent verarmd en velen weten niet, hoe hun kerstdagen eruit zullen zien.

Velen hebben er totaal geen zin in, want de geruchten gaan nu reeds dat er wederom verhogingen zullen worden doorgevoerd in 2022. Velen zijn het zat dat de regering zich ondanks de vele waarschuwingen vanwege de samenleving, toch ‘friends en familie’ blijft accommoderen, dat staatsbedrijven kapot worden gemaakt door corruptie, en dat een regeringsleider zich steeds blijft misdragen tegenover weerloze burgers of mensen die hun ambt aan het uitoefenen zijn.

Men heeft over de gehele linie nauwelijks zin in kerst, wanneer wegen ontoegankelijk blijken te zijn en auto-onderdelen niet goedkoop op dit moment. De sfeer zal ook helemaal ontbreken wanneer als gevolg van de woningnood, bijkans vijf gezinnen onder één dak moeten leven. Er zijn nauwelijks woningen en de woningen die er zijn, zijn voor de gewone burger onbetaalbaar. Veel huren zijn ondanks een verbod vanuit de overheid, in USD en euro. De regering schijnt hier maar geen grip op te krijgen. Dit zijn maar enkele zaken die een grote domper leggen op de komende ‘feestdagen’. Nergens is er enige commotie in de samenleving te merken.