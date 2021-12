Farm-out-overeenkomst Block 5 offshore Suriname

Chevron Suriname Exploration Limited (CSEL) heeft een derde van haar participatiebelang van 60 procent in Block 5 in het Surinaamse zeegebied (offshore) overgedragen aan Shell (KE Suriname BV). De overdrachtsovereenkomst (farm-out-contract) is ondertekend op 17 december 2021. Paradise Oil Company N.V., een dochteronderneming van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., behoudt als niet-uitvoerende partner zijn deelneming van 40 procent.

Staatsolie is ingenomen met de participatie van een gerenommeerde partij als Shell in Block 5. De farm-out onderschrijft de grote belangstelling die er is voor het offshore-gebied van Suriname. Een interesse die is aangewakkerd door de recente grote ontdekkingen, maar zeker ook door het goede werk van Suriname om gebieden met een hoog potentieel in de offshore-blokken te presenteren aan belangstellenden bedrijven uit de olie- en gaswereld. De participatie van Shell in Block 5 betekent ook dat er meer deskundigheid in de analyse betrokken wordt, wat de kans op meer exploratiesuccessen in de Surinaamse offshore zal verhogen. Staatsolie kijkt uit naar de samenwerking met zijn partners in Block 5 in deze belangrijke groeifase voor het bedrijf én Suriname.

Staatsolie en CSEL hebben op 13 oktober 2021, het productiedelingscontract (Production Sharing Contract, PSC) ondertekend voor Block 5, dat ligt in het westen van het ondiepe offshore gebied en een oppervlakte heeft van 2235 km2. Met de PSC geeft Staatsolie aan Chevron exploratie-, ontwikkelings- en productierechten en heeft daarbij ook het recht op een niet-uitvoerend participatiebelang van 40 procent. Het is voor het eerst dat Staatsolie als partner deelneemt aan offshore activiteiten.