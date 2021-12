Stichting 8 december 1982: Aanslag op vrije meningsuiting

Op dinsdag 14 december werd dWT-journalist Jason Pinas mishandeld door lijfwachten van vicepresident Brunswijk die aanleiding gaf hiertoe. Het is voor de Stichting 8 december 1982 een onverkwikkelijke zaak dat veiligheidsmannen van de vicepresident van ons land, zich tegenover een journalist zich zo gewelddadig opstellen. Jason Pinas heeft een reputatie opgebouwd van een kritische journalist, die onomwonden vragen stelt aan zij die verantwoording aan het volk verplicht zijn af te leggen. De Stichting 8 december 1982, noemt dit een afschuwelijke misdaad tegenover de persoon en een gruwelijke schending van de vrije meningsuiting.

“Een vrije en degelijke pers is essentieel voor een goed functionerende democratie. Zonder vrije media kan de bevolking geen geïnformeerde keuze maken bij verkiezingen, kan ze niet toezien op de politieke besluitvorming en is het onmogelijk om een rol te spelen op het openbare forum. Het is van groot belang dat de daders snel worden geïdentificeerd en voor het gerecht worden gebracht.”

De Stichting 8 december 1982 roept de president op dit gedrag tegenover ‘het geweten van het volk’ ten strengste af te keuren en namens de regering haar verontschuldigingen aan de vereniging van journalisten in het bijzonder en het Surinaamse volk als geheel aan te bieden voor dit incident.

Voorzitter Sunil Oemrawsingh