Boostervaccines moeten toegankelijker worden

Niet -gevaccineerden zetten gezondheidstelsel onder druk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gisteren bekendgemaakt, dat de derde dosis of de boostervaccins de verspreiding van COVID-19 kan helpen indammen, zolang die ook toegankelijk zijn voor mensen die het meest de bescherming nodig hebben. ”Het is een kwestie van prioriteiten stellen, orde is belangrijk. Het versterken van groepen met een laag risico op ernstige ziekte of overlijden bedreigt gewoon het leven van degenen met een hoog risico die nog steeds op hun primaire doses wachten vanwege leveringsbeperkingen”, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

Volgens Ghebreyesus, zal het toedienen van een extra dosis aan mensen met een hoog risico, meer levens redden dan het geven van primaire doses aan mensen met een laag risico. De opkomst van de Omicron-variant heeft ertoe geleid dat sommige landen COVID-19-boostervaccinprogramma’s hebben gestart voor al hun volwassen populaties, terwijl onderzoekers geen bewijs hebben over de effectiviteit van boosters tegen deze variant.

WHO vreest dat mensen de Omicron-variant niet serieus genoeg nemen. “We hebben inmiddels geleerd dat we dit virus en het risico daaraan verbonden onderschatten. Zelfs als deze variant inderdaad minder ernstige ziekten veroorzaakt, kan het enorme aantal gevallen van besmettingen de onvoorbereide gezondheidsstelsels opnieuw belasten”, zei Ghebreyesus. Kate O’Brien, een vaccinexpert van de WHO, zei dat niet-gevaccineerde mensen de hoogste prioriteit moeten hebben, omdat ze de gezondheidsstelsels voortdurend onder druk zetten.