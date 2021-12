OW-MINISTER DOET VERKEERDE INVESTERINGEN!

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, doet voor de zoveelste maal verkeerde investeringen. Zo wordt er momenteel aandacht besteed aan het verfraaien van bermen, terwijl onze infrastructuur verder aan het verslechteren is. Door de zware regen van de afgelopen dagen, zijn vooral sommige secundaire wegen haast niet meer toegankelijk. De grote kuilen in de wegen spreken boekdelen. Het lappen van wegen eist nu zijn tol en daar gaat het onderstel van jouw auto. Burgers worden onnodig op kosten gejaagd, alsof het leven al niet zwaar genoeg is. Om dan ook helemaal niet te praten over de onbegaanbare zandwegen die nu veranderd zijn in modderpoelen waar je door moet ploeteren. Ja, dan zal men zeggen er is gescrabeld, maar dat heeft al jaren bewezen, niet de juiste oplossing te zijn. Waarom worden er niet van die kleine grindsteentjes (basecoat) aangebracht, zodat er een harde onderlaag ontstaat? Is er nog steeds geen geld voor de infrastructuur?

Bovendien moet men het probleem van de duikers die zonder tussenkomst van een deskundige zijn geplaatst door burgers, aangepakt worden. Dit zorgt er ook voor dat er water blijft liggen op de wegen en het wegdek verder kapot gaat. Tegenwoordig worden trenzen gewoon gedempt met zand, met alle gevolgen van dien. Wie controleert deze zaken? Mensen blijven dagen met ondergelopen erven zitten, met alle gevolgen van dien.

Tegenwoordig gaat men zelf zover om kraampjes te bouwen op plekken waar trenzen ongedempt dienen te blijven. Geen enkele instantie die zich hierom bekommert en eenieder gaat gewoon zijn gangetje. Suriname wordt hierdoor steeds vaker vergeleken met een bananenrepubliek.