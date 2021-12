Autisme – geen ziekte maar een andere manier van denken

Traditiegetrouw geven VABI en Subema al enkele jaren 3000 kalenders met een thema uit aan hun werknemers, klanten en zakenrelaties. In het kader van hun social responsibility als bedrijf naar de gemeenschap, hebben VABI en Subema besloten om dit jaar de Stichting Autisme Suriname, opgericht door een groep Rotarians en professionals op het gebied van autisme, te helpen aan hun doel om meer bewustwording over autisme te helpen creëren door autisme als thema van de 2022 kalender op te nemen. Hoe meer je over iets weet of leert, hoe meer je tot het besef komt dat kinderen en volwassenen met een vorm van autisme, geen aandoening (ziekte) hebben, maar op een andere manier denken.

Bij mensen met autisme werkt informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autisme wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt en dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Door onwetendheid, weinig doelgerichte informatiekanalen en begeleiding worden mensen met autisme vaak genoeg getypeerd als eigenaardig, vreemd, ziek, raar…en missen daardoor een heleboel groei en ontplooiingskansen. Je begrijpt hoe minder prettig het voor zo iemand is.

Met de hulp van een vertegenwoordiger van de Stichting Autisme Suriname, is er een lijst opgesteld van ouders die 100 procent bereid waren om samen met hun kinderen en hun begeleiders mee te helpen aan het VABI – Subema 2022 Autisme Bewustwordingsproject.

Het resultaat van deze samenwerking met alle partijen en de inzet van Matthew, Zaïm, Gabriëlle, Aidan, Enzo en Farah is boven verwachting te noemen. Zes leuke jonge mensen met een vorm van autisme, stralen op de VABI – Subema kalender 2022, elk met een persoonlijke boodschap en informatie over autisme. Een eyeopener voor andere kinderen en volwassen in Suriname. Zes jonge Autisme Ambassadeurs die meehelpen de bewustwording over autisme te vergroten.

VABI en Subema weten dat zij niet voor eenieder een kalender zullen hebben, maar ze verwachten dat diegene die een kalender krijgen aan de hand van de informatie die op de kalender staat, zijn bijdrage zal leveren door mee te helpen anderen in zijn omgeving ook bewust te maken over autisme. Team VABI en Subema en de zes Autisme Ambassadeurs rekenen op u. Een digitale versie van de kalender kan gedownload worden via de VABI website: www.vabi.sr