Johnson en Johnson- effectieve booster bovenop volledige inenting Pfizer-vaccin

Medische deskundigen hebben verklaard, dat de VS in de afgelopen weken meer dan 49 miljoen bevestigde COVID-19-gevallen, en meer dan 788.000 doden heeft moeten registreren. Volgens de CDC is ongeveer 59,9% van de Amerikanen volledig gevaccineerd. Onderzoekers hebben gesteld, dat mensen die de derde prik of de boostershot willen, zich ook door het Johnson & Johnson-vaccin kunnen laten inenten, omdat het ook goed werkt als mix-and-match-booster. Uit een nieuwe studie is gebleken dat het Johnson & Johnson COVID-19-vaccin een effectieve booster is bovenop de volledige vaccinatie van het Pfizer-vaccin.

De Johnson & Johnson booster, zal toegediend moeten worden, zes maanden na de tweede dosis van het Pfizer-vaccin voor een verhoogde antilichaam- en T-celrespons. Dan Barouch, directeur van het centrum voor virologie en vaccinonderzoek in het Beth Israël Diaconess Medical Center, zei dat er voldoende bewijzen aanwezig zijn, die suggereren dat een mix-and-match-booster, een versterkende en een andere immuunrespons tegen COVID-19 kan bieden, dan een homologe stimulerende aanpak. De directeur van de Centers for Disease Control and Prevention tekende in oktober voor mix-and-match COVID-19-boostershots.

Wereldwijd wachten landen af om te zien of de Omicron-variant een zoveelste deining in de zee is of een monstergolf die met een verwoestend effect, zal neerstorten. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft meegedeeld, de testperiode die alle internationale luchtreizigers vóór vertrek van een coronavirus-test moeten ondergaan, te verkorten van drie dagen naar één dag. “Het verkorte tijdsbestek is bedoeld om minder kans te bieden een infectie met de Omicron-variant te ontwikkelen vóór aankomst in de Verenigde Staten”, aldus de CDC. Sinds 8 november werd is aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gevraagd contacttraceer-informatie voor inkomende internationale reizigers te verzamelen en deze op verzoek naar de CDC te sturen. De verzamelde informatie omvat namen, adressen, telefoonnummers, e-mails en geboortedata.