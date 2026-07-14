Mathoera pleit voor harde aanpak corruptie binnen politiekorps

Krishna Mathoera, VHP-parlementariër en voormalig minister van Defensie, vindt de recente gevallen waarbij politiefunctionarissen op non-actief zijn gesteld of in verzekering gesloten, een zorgwekkende ontwikkeling. Mathoera benadrukt dat vermoedens van plichtsverzuim of strafbare feiten, grondig worden onderzocht en aangepakt.

In een interview met ABC Aktueel zei Mathoera, dat het Korps Politie Suriname een cruciale rol vervult binnen de rechtsstaat. Volgens haar kan het korps alleen goed functioneren, wanneer de samenleving vertrouwen heeft in de integriteit van politieambtenaren.

“Het is zorgelijk dat steeds meer politiefunctionarissen in verband worden gebracht met strafbare feiten, maar het is ook goed, dat er wordt opgetreden. Wanneer overtredingen onbestraft blijven, tast dat het vertrouwen in het korps verder aan”, stelde zij. Volgens Mathoera is de toename van integriteitskwesties, niet los te zien van de economische situatie in het land. In tijden van financiële onzekerheid neemt volgens haar, de druk op ambtenaren toe en worden politiefunctionarissen kwetsbaarder voor verleidingen, zoals omkoping door criminele organisaties of misbruik van in beslag genomen goederen.

Om de integriteit binnen het korps te versterken, pleit Mathoera voor een structurele aanpak. Volgens haar moet al bij de werving en selectie van nieuwe politieambtenaren, nadrukkelijk worden gelet op integriteit. Voor specialistische afdelingen, zoals arrestatieteams, zouden bovendien strengere selectiecriteria moeten gelden.

Daarnaast vindt Mathoera dat de korpsleiding duidelijk moet laten zien, dat niet-integer gedrag niet wordt getolereerd. Zij pleit ervoor om snel en consequent op te treden tegen medewerkers die de fout ingaan, zodat een duidelijk signaal wordt afgegeven aan de rest van het korps. Naast handhaving zijn volgens haar ook investeringen nodig in interne procedures, toezicht en logistieke voorzieningen. Een goede beveiliging van in beslag genomen goederen en duidelijke werkprocessen kunnen volgens Mathoera de kans op misbruik verkleinen.

Mathoera ziet drie pijlers als basis voor een effectief integriteitsbeleid, bewustwording binnen het korps en de samenleving, consequente handhaving bij integriteitsschendingen en investeringen in systemen en voorzieningen die misstanden helpen voorkomen. Volgens Mathoera zijn betrouwbare politiefunctionarissen onmisbaar voor een goed functionerende rechtsstaat. Zij wijst erop dat rechters voor een belangrijk deel vertrouwen op processen-verbaal die door de politie worden opgesteld. Wanneer de integriteit van politieambtenaren ter discussie staat, kan dat volgens haar, gevolgen hebben voor de gehele strafrechtketen. “De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat politiemensen objectief, professioneel en eerlijk handelen. Dat is essentieel om zowel slachtoffers als verdachten een eerlijke behandeling te garanderen en het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden”, aldus Mathoera.