Tekort arbo-artsen en inspecteurs vormt uitdaging voor uitvoering Arbowet

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft tijdens een bespreking in De Nationale Assemblée, aandacht gevraagd voor de voorwaarden die nodig zijn voor een effectieve uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet 2019 (Arbowet). De bijeenkomst vond op maandag 6 juli plaats met de commissie van rapporteurs, die belast is met de verdere behandeling van de wet. Tijdens de vergadering, onder leiding van commissievoorzitter Silvana Afonsoewa, werd met verschillende betrokken partijen gesproken over de praktische invulling en afbakening van de Arbowet. Naast de VSB, namen ook vertegenwoordigers van de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM) en arbo-arts Jan van Charante, deel aan de gesprekken. Een belangrijk onderwerp was het onderscheid tussen de Arbowet en de bestaande Surinaamse Ongevallenregeling (SOR).

Volgens de betrokken partijen is duidelijkheid over de verschillende wettelijke kaders noodzakelijk, om een goede toepassing en handhaving van de regelgeving te garanderen. Ook andere arbeidsgerelateerde onderwerpen kwamen aan bod, waaronder de bepalingen binnen de Arbowet, het minimumuurloon en de Wet op de Ondernemingsraadpleging.

Tijdens de bespreking werd vooral gewezen op het tekort aan deskundigen die nodig zijn voor de uitvoering van het arbeids-veiligheidsbeleid. De opleiding van meer arbo-artsen en arbeidsinspecteurs werd genoemd als een belangrijke voorwaarde om het toezicht en de naleving van de arbeidswetgeving te kunnen versterken. Deze behoefte wordt volgens de VSB extra urgent met het oog op de verwachte groei van economische activiteiten, waaronder de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector. goed functionerend systeem voor arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming wordt daarbij gezien als een noodzakelijke basis. De commissie heeft afgesproken, om tijdens een volgende vergadering, verder in te gaan op de SOR en de Wet op de Ondernemingsraadpleging. De VSB geeft aan, betrokken te blijven bij het proces en zich te blijven inzetten voor een Arbowet, die zowel uitvoerbaar is voor werkgevers als bescherming biedt aan werknemers.