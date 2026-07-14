Samenwerking Frans-Guyana en Suriname voortzetten ondanks uitblijven ratificatie grensverdrag

Hoewel de ratificatie van het grensverdrag tussen Suriname en Frans-Guyana nog op zich laat wachten, wordt de samenwerking tussen beide landen op verschillende terreinen voortgezet en verder uitgebreid. Dat benadrukte de scheidende Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste, onlangs tijdens een persontmoeting. De ambassadeur zei teleurgesteld te zijn over het uitblijven van de vooruitgang rond de ratificatie van het grensprotocol.

Hij wees erop dat hij zich de afgelopen vier jaar herhaaldelijk heeft moeten verantwoorden, waarom het akkoord nog steeds niet is goedgekeurd. Volgens hem vormt de ratificatie, de basis voor een verdere verdieping van de samenwerking tussen beide landen. “Wij zullen altijd buren blijven en de dialoog zal doorgaan. Maar wanneer een symbolisch en belangrijk akkoord geen oplossing krijgt, wordt dat een probleem”, aldus De Lacoste.

Volgens de ambassadeur begrijpt Frankrijk niet, waarom Suriname het protocol nog altijd niet heeft behandeld of goedgekeurd. Hij wees erop, dat een vergelijkbaar protocol met Brazilië, al jarenlang succesvol functioneert. “Ik zou niet weten waarom Suriname dit protocol niet wil goedkeuren of behandelen. We zien dat het protocol prima werkt aan de grens met Brazilië.

Daar werken we intensief samen in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Er is een grenskaart, er bestaat toegang tot gratis gezondheidszorg en er zijn andere praktische afspraken gemaakt.

Zo hebben we onlangs nog de visumplicht voor Brazilianen die naar Frans-Guyana reizen, afgeschaft”, zei De Lacoste.

Ook op het gebied van de gezondheidszorg groeit de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana.

Pierre Bourguignon zei dat er verschillen bestaan tussen beide zorgsystemen, maar benadrukte, dat beide landen elkaar juist kunnen aanvullen. Hij wees erop dat Paramaribo beschikt over hoogwaardige oogheelkundige zorg, waarvoor patiënten uit verschillende Caribische landen naar Suriname komen. Frans-Guyana beschikt niet over gespecialiseerde neurochirurgie, waardoor patiënten nu vaak naar Martinique of Frankrijk worden overgevlogen. Volgens de ambassadeur beschikken Surinaamse specialisten, wel over die expertise.

Tussen de ministeries van Volksgezondheid van beide landen bestaat een samenwerkingsovereenkomst. Ook werken het ziekenhuis van Saint-Laurent-du-Maroni en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo samen. Daardoor kunnen patiënten uit Frans-Guyana voor behandeling naar Suriname worden overgebracht. Die regeling is nog steeds van kracht, en zou volgens de ziekenhuizen, verder moeten worden uitgebreid. Recent werden in zowel Paramaribo als Saint-Laurent-du-Maroni herdenkingsplaten onthuld, ter markering van de samenwerking tussen beide ziekenhuizen. De ambassadeur sprak tevens zijn steun uit voor een spoedige ratificatie van het grensverdrag. Hij benadrukte dat de samenwerking tussen de Franse en Surinaamse politie sinds 2023 aanzienlijk is verbeterd, dankzij een afzonderlijke internationale overeenkomst over grensoverschrijdende politiezorg. Volgens hem maakt die overeenkomst het mogelijk om gezamenlijke operaties en controles uit te voeren op de Marowijnerivier en in het grensgebied. Zonder dit juridisch kader zouden dergelijke gezamenlijke acties, niet mogelijk zijn geweest.

De ambassadeur vergeleek de samenwerking met het bouwen van een huis. “Je bouwt geen huis op zand, maar op een stevig fundament. Het grensverdrag vormt zo’n fundament voor verdere samenwerking.” Hij wees erop dat de Marowijnerivier voor veel inwoners geen strikte grens vormt, maar een gedeeld leefgebied waar mensen dagelijks wonen, werken en familie bezoeken. Juist daarom is volgens hem een solide juridische basis noodzakelijk voor verdere samenwerking op het gebied van veiligheid, grensbeheer en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.