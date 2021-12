Del Castilho: ‘Uitspraak president is ongelukkig’

De presidentiële delegatie is afgelopen zaterdag in Suriname aangekomen. De delegatie was vanaf 26 november in Dubai voor de Dubai World Expo 2020. Suriname heeft US-dollar 900.000 betaald om deel te kunnen nemen aan de expo. ‘’Met de 900.000 US-dollar hadden we pakketten kunnen kopen voor de samenleving, maar daarmee ontwikkel je het land niet duurzaam”, zei de president bij zijn terugkeer.

‘’De uitspraak van de president is zo’n ongelukkige uitspraak’’, zegt DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, in gesprek met De West. Ook zegt ze dat wat de duurzame ontwikkeling van ons land betreft, de president het gevoel wekt, dat de samenleving niet tot tien kan tellen. ‘’Het volk weet inmiddels wat de procedure is om investeerders aan te trekken’’, aldus Del Castilho.

Het promoten van onze bezittingen, prachtig klimaat, natuurlijke en menselijke hulpbronnen, is volgens haar nog geen reden om nu al in een hoerastemming te zijn. Del Castilho benadrukt, dat het nog een poos zal duren alvorens we de voordelen van het deelnemen aan de expo zullen merken.

Naast de geweldige ontwikkelingen die uit dit bezoek kunnen voortvloeien, zegt Del Castilho, dat we eerst zouden moeten letten in welke positie het land zich nu verkeert. ‘’Ten eerste zou de president moeten uitleggen wat we uit het bezoek kunnen verwachten, in plaats van nu al te beginnen met zielige uitspraken.‘’ Los van de geweldige plannen die nu verteld worden, moet volgens Del Castilho ook eerlijk gezegd worden hoeveel deze dienstreis de staat gekost heeft. ‘’Heeft deze reis de staat maar US-dollar 900.000 gekost? Wie zijn er allemaal op staatskosten naar Dubai vertrokken en welke functionele rol hadden deze mensen?’’

Duurzame investering

Tijden het bezoek aan Dubai, zijn er ook gesprekken gevoerd met topfiguren uit de investerings- en zakensector die de banden tussen de twee naties verder kunnen ontwikkelen Het is volgens Del Castilho goed als investeerders worden aangetrokken en doelen op die manier gerealiseerd kunnen, maar het volk moet ook in de gelegenheid gesteld te kunnen overleven. ‘’De president kiest niet ervoor pakketten aan te schaffen, maar het geld dat nu geïnvesteerd is, zal ook nu niet veel schelen. In plaats van zulke ongelukkige uitspraken te doen, had president moeten uitleggen wat we nu kunnen verachten uit het bezoek. Het volk wil niet weten hoeveel er uitgegeven is, maar juist welke duurzame ontwikkeling het mag verwachten uit US-dollar 900.000 voor een expo.‘’ Del Castilho benadrukt, dat zaken niet zo makkelijk gaan, als hoe de president die aan het volk presenteert.

‘’Wanneer het om investeringen gaat, moeten we ook weten waar we als land staan. Het is positief, als de president investeerders kan aantrekken. Maar hij moet niet uit het oog verliezen dat hij zaken die investeerders kunnen afschrikken, ook moet aanpakken. Er is een heleboel dat nu spoedig aangepakt moet worden. Vooral de criminaliteit c.q. grote drugsonderscheppingen, vormen een barrière voor investeerders”, aldus Del Castilho.

-door Orsilia Dinge-