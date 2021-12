BIG BROTHERS ARE WATCHING US

We mogen ons als land geen illusies maken als het gaat om onze intensieve betrokkenheid bij de grensoverschrijdende misdaad, door ervan uit te gaan dat die betrokkenheid onopgemerkt is gebleven bij het buitenland en we er daarom zonder keerscheuren vanaf zullen komen. Al jaren houdt men dit land nauwlettend in de gaten en de rijke westerse landen die met name door cocaïne worden ‘gebombardeerd’ en waar Suriname rijkelijk in participeert, zijn daarom een alliantie aangegaan, om alle criminelen die betrokken zijn bij deze internationale drugshandel, één voor één uit te schakelen. De alliantie van rijke westerse landen die voortdurend te maken hebben met de illegale import van de verschillende drugssoorten, doen er al enige tijd alles aan, de drugshandelaren een hak te zetten. De meest geavanceerde apparatuur, manschappen, materieel en materiaal worden ingezet, om de drugsstromen tegen te gaan. De VS, Canada en de Europese staten werken nauw samen om de drugshandelaren de een na de andere vernietigende klap, toe te brengen. Regeringen worden onder druk gezet medewerking te verlenen, waardoor de drugssmokkel aanmerkelijk gereduceerd kan worden. Het lijkt wel vechten tegen de bierkaai, want nauwelijks is een groep uitgeschakeld of de volgende dient zich aan. Er gaat immers veel geld rond in deze desastreuze handel en steeds meer jonge mensen lenen zich voor een intensieve participatie in deze handel, enkel en alleen om het snelle geld waar totaal geen zegen op rust. We zien ook in Suriname een verontrustende tendens, waarbij het zonder meer duidelijk is, dat verschillende kartels hier bezig zijn en grote hoeveelheden overwegend cocaïne, wensen te verplaatsen richting hoofdzakelijk West-Europa. Vele honderden kilo’s zijn ook dit jaar onderschept en dan mag gevoeglijk worden aangenomen, dat slechts een klein deel is onderschept. Het hoeft geen betoog, dat de doorvoer van voornamelijk cocaïne, enorm is gestegen en dat de gelden verkregen uit deze handel, in dit land worden witgewassen. Suriname verkeert in groot gevaar en wordt strak in de gaten gehouden. Al hebben we dan een uitgebreid National Risk Assessment, NRA-rapport, opgesteld waarin wordt aangegeven, wat er moet worden gedaan om niet op een zwarte lijst bij de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, te belanden, we zullen toch maatregelen moeten nemen om daar een goede beurt te maken. De vraag rijst echter, of we daartoe en wel op tijd in staat zullen zijn. Tot op heden is het duidelijk dat de drugshandelaren zeer intensief bezig zijn met hun doorvoer en dat er nog tal van mogelijkheden zijn om de malafide inkomsten wit te wassen. Maar de strijd gaat verder en geen enkele betrokkene bij deze verfoeilijke handel mag ervan uitgaan, dat hij of zij buiten de handen van de justitie hier of elders zal kunnen blijven. Vroeg of laat zal het doek echt wél vallen. Vraag het maar aan Escobar en Guzman. Het afgelopen weekend is wederom gebleken, dat je niet zomaar honderden kilo’s cocaïne kan laten invliegen en vervolgens op onze wegen kan transporteren, zonder door de politie te worden gegrepen. Door deze actie van de opsporingsunits moet het duidelijk voor de drugscriminelen worden, dat dit soort criminele activiteiten, niet meer onopvallend en ongehinderd kunnen plaatsvinden en dat er nog krachten in dit land aanwezig zijn, die zullen optreden tegen deze zware criminaliteit. Dit optreden wordt zonder meer toegejuicht en ondersteund door de externe “big brothers” die zeker zullen inkomen om de drugsbestrijding nog efficiënter en effectiever, te doen plaatsvinden. Het is dan ook geen wonder dat de lieden die zich hebben toegelegd op deze misdadige handel, momenteel alle registers open gooien om betrokken bij opsporing te bekladden. De recente berichten op sociale media gericht tegen leden van de onafhankelijke opsporingsunit aangesteld door het Openbaar Ministerie, spreken daarvan boekdelen. De toko is voor hen in gevaar en daar moet een stokje voor gestoken worden.