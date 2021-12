SAMENWERKING NODIG OM vijfde GOLF HET HOOFD TE BIEDEN

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft tijdens de covid-persconferentie beelden getoond waarop te zien was dat mensen lak hebben aan de covid-maatregelen, door gewoon te feesten in een club. Ramadhin stelde, dat feesten en ook huisfeesten tijdens deze pandemie nog steeds verboden zijn, hoewel die de afgelopen tijd toch gehouden zijn. We dienen echter te beseffen dat de zorgsector keihard met man en macht heeft gewerkt en nog steeds werkt, om de covid-situatie die we nu hebben, onder controle te krijgen. Wereldwijd hebben landen nu te kampen met een vijfde golf en de nieuwe covid-variant die de afgelopen week geconstateerd is in verschillende landen.

Wetenschappers zijn momenteel hard aan het werk om erachter te komen, of de pas gedetecteerde Omicron-variant van COVID-19 een grotere dreiging vormt, overdraagbaarder of gevaarlijker is dan de vorige varianten. Medische deskundigen dringen er op aan, dat regeringen stringente maatregelen nemen om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan. Terwijl wetenschappers in veel landen drukdoende zijn de Zuid-Afrikaanse variant te onderzoeken, hebben we aan de recente gedragingen van burgers in ons land gezien, dat ze zich niet druk maken over het coronavirus. Het percentage positief geteste personen is scherp gedaald naar 5,2 procent het afgelopen etmaal, maar dat wil nog niet zeggen, dat we vrij en blij kunnen leven en feesten. De Omicron-variant zullen wij ook niet kunnen vermijden. Het is verwachtbaar dat die ook hierheen zal worden gebracht, dus we moeten realistisch en verstandig blijven. Vanwege ons beperkt vermogen, zal een vijfde golf een verwoestend effect hebben op de zorgsector. De regering wil haar bevolking beschermen, maar als we zelf zaken in de hand werken en ervoor zorgen dat we nog voor de kerst een vijfde golf krijgen, dan zullen we straks ook weer klagen over de maatregelen die er genomen zullen moeten worden. Opvallend is wel dat heel veel mensen zich nog niet hebben laten vaccineren of nog aarzelen dat te doen. Medisch deskundigen in de VS blijven benadrukken dat vaccinaties de sterkste verdediging zijn tegen nieuwe varianten, omdat ze de verspreiding en mutaties verminderen. De regering kan nog zoveel willen doen, maar als we ons niet aan de voorgehouden maatregelen willen houden, wat dan? We hebben zeker een vijfde golf niet nodig, omdat we hem ook niet zullen aankunnen. De regering heeft onze medewerking en ondersteuning nodig, om de vijfde golf en de Omicron-variant de baas te kunnen en blijven.