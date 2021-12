GEEN REDEN VUURWERK AF TE SCHIETEN

Van het jaar zijn de importen van vuurwerk wederom afgenomen. Dit was in 2020 ook het geval. Surinamers beseffen steeds meer, dat er totaal geen reden is voor het afschieten van vuurwerk. Het kopen van vuurwerk wordt nu veelal gezien als geldverbrassing. Men had nauwelijks voldoende geld om goede voeding op tafel te zetten over de duur van het jaar. Laat staan in een maand als december, waar de kosten oplopen en men moeite moet doen om uit te komen in de maand januari. Bovendien is er momenteel geen enkele reden om het jaar feestelijk en met zoveel kabaal af te sluiten. Zo ‘goed’ was het jaar ook niet, en beter zal het zeker voorlopig niet worden. Vooral nu al bekend is dat de brandstofprijzen zullen worden aangepast en naar alle waarschijnlijkheid de prijzen voor nutsvoorzieningen ook zullen volgen. Er is geen reden tot afschieten van vuurwerk, wanneer je in januari ook nog geconfronteerd wordt met torenhoge prijzen in de winkels en een koers die maakt dat je niet eens je droomauto of droomhuis kan aanschaffen.

Wat valt er dan te vieren? Het feit dat we er als mens bekaaid vanaf komen in 2021? Het feit dat los van de beleidsmakers, het overgrote deel van de gemeenschap zeker met zes tot zeven stappen achteruit is gegaan? Dat mensen hun percelen kwijt zijn geraakt door grondroof? Dat mensen niet kunnen beschikken over een stuk grond en daardoor ook geen rechtszekerheid hebben? Of het feit dat ouders niet meer in staat zijn hun kinderen dagelijks naar school te sturen? Wij van Keerpunt zien geen enkele reden voor het afschieten van vuurwerk en ook geen reden tot het feestelijk afsluiten van 2021. We weten trouwens niet wat ons in het komende jaar te wachten staat.