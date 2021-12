GEVAARLIJKE COVID-VARIANT IN BRAZILIË EN NEDERLAND, MAAR GRENZEN STAAN NOG OPEN?

In Brazilie en Nederland zijn de eerste gevallen van de Omicron-variant geregistreerd. Het gaat in het geval van Brazilië om een buurland, waarbij in het verleden al werd aangegeven, dat mensen via bospaden ons land binnenkomen. Wat Nederland betreft, verwachten wij vooral in de maand december volle vluchten. De vraag is dan, waarom de controle nabij de grens niet wordt opgeschroefd en waarom ons luchtruim nog open staat. We gaan als land wederom in de fout bij het treffen van maatregelen, en zullen zeker weer trachten de put te dempen wanneer het kalf verdronken is. Het was niet eens nodig de gemeenschap tijdelijk te straffen door het terugbrengen van de avondklok. De maatregelen hadden genomen moeten worden voor de bescherming tegen de dreiging van buitenaf. Daar zit het gevaar trouwens. Niemand mag vooral nu de kans krijgen het land binnen te komen, zonder verhoogde controles. Alleen het vertrekken uit het land moet mogelijk gemaakt worden.

Het is onvoorstelbaar dat de minister van TCT laat weten, geen prioriteit te zien in de sluiting van ons luchtruim, gezien de economie draaiende moet blijven en dan wel door middel van toerisme. We kunnen de economie ook draaiende houden met onze eigen mensen. De situatie zal verergeren, wanneer straks het land noodgedwongen in een verplichte totale lockdown moet en daarmee de economie weer helemaal stil komt te liggen. Dan is het gedaan met het land, want de regering is niet meer in staat financiële ondersteuning te geven. Dat zijn zaken die voorkomen moeten worden.