Coutinho: ‘Geen plaats voor behartigen van belangen in een bank’

Rol van CEO kan je niet on the job leren

“Als directeur ben ik niet betrokken bij het proces, maar als het inderdaad waar is wat er geschreven staat in het onlangs verschenen artikel, dan is het wel heel erg teleurstellend, zo niet beangstigend, hoe sommigen willen omgaan met De Surinaamsche Bank, net wanneer de bank zich in de afgelopen twee jaar weer heeft hersteld van desastreus beleid (en gefaald toezicht) en h nu weer in rustig vaarwater terecht is gekomen”, aldus de CEO van DSB, Steven Coutinho, tegenover de redactie van De West, naar aanleiding van het reeds eerder verschenen artikel onder de kop: Advocaat Kromosoeto nog steeds in race voor CEO positie DSB. In het artikel werd het bemensen van de topstructuur bij DSB besproken en dat die om niet te verklaren reden, een grotere uitdaging is, dan onder normale omstandigheden het geval zou moeten zijn. Het is inmiddels geen geheim meer dat Coutinho al geruime tijd heeft aangegeven, zijn contract niet te willen verlengen. Als er over geschiktheid wordt gesproken, dan is de huidige CEO hierover kort. “Een CEO moet naar mijn mening, meer dan vijftien jaren in het bankwezen hebben gezeten en meer dan vijf jaren op C-level hebben gewerkt in een bank. Er is geen plaats voor het behartigen van belangen in een bank en de rol van CEO kan je niet on the job eventjes leren. Dat spelletje hoort eerder bij de politiek (of een wojo) maar niet bij een onafhankelijke commerciële financiële instelling. En zeker niet de grootste van het land. Dus laten we hopen, dat jullie berichtgeving niet klopt, dan is mijn reactie slechts hypothetisch en kunnen we zo meteen rustig naar de AVA waar we de uitgangspositie van 2019, zullen presenteren.’’

Hier laten we zien wat het huidige bestuur in 2020 en 2021 heeft kunnen neerzetten, om uit die 2019 uitgangspositie te geraken”, zegt Coutinho.

Corporate governance

Volgens de CEO hebben de aandeelhouders zich te houden aan een proces van corporate governance, want de RvC is aangesteld door de aandeelhouders. “Daarna moeten zij een stap terug doen in het reilen en zeilen binnen de NV. Het is de RvC die kandidaten short list, en het is de RvC die dan de meest geschikte(n) voordraagt aan de aandeelhouders (lees: alle aandeelhouders, dus de AVA). De AVA benoemt vervolgens. Ze heeft hierbij te kiezen uit wat de RvC voordraagt. De CBvS zou idealiter al voor de kandidaten naar de AVA gaan, en moeten toetsen op geschiktheid. Anders loopt men het gevaar dat een kandidaat achteraf alsnog wordt afgekeurd”, legt Coutinho uit.

Onafhankelijke toezichthouder

“Laat me nogmaals benadrukken, dat ik niet weet wat gebeurt en wat waar en niet waar is in het reeds gepubliceerde artikel. Maar als het waar is, dat de CBvS zich inmengt in dit proces en grootaandeelhouders vraagt om de raad iets te instrueren (lees: andere kandidaten erbij te halen), dan verspeelt CBvS nu al haar geloofwaardigheid als onafhankelijke toezichthouder. In het zoeken naar de beste kandidaat mag er nooit sprake zijn van een “compromis” om alle partijen maar tegemoet te komen. Koehandel hoort op de boerderij thuis. Kies gewoon de meest geschikte kandidaat die onafhankelijk weer zijn / haar werk doet als CEO”, benadrukt de bankdirecteur.