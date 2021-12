Mangrovebossen creëren financieel voordeel

Het bewustmaken van de lokale bevolking over de financiële voordelen van mangrovebossen, draagt bij aan de bescherming van de Surinaamse kust. Dit zegt minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), in verband met de lancering van twee milieuprojecten ter bescherming van de zeeoever. De projecten behelzen rehabilitatie van mangrovebossen enerzijds en anderzijds het beschermen van deze vegetatie alsook het bewustmaken van de samenleving.

De lancering van deze projecten vond plaats op dinsdag 30 november.

Het beleid van het ministerie richt zich op milieuprojecten waar de lokale gemeenschappen op een directe manier voordeel van hebben. “Mangrovebossen zijn belangrijk voor de bescherming van onze kust. Maar dat er mangrovebossen zijn, brengt moesje niet naar Parijs”, zegt minister Tjong-Ahin. Er is meer animo om mangrovebossen te beschermen als men zich ervan bewust is dat dergelijke bebossing zorgt voor financieel voordeel. “De aanwezigheid van mangrove creëert een ecosysteem dat onder andere van nut is voor bijenteelt, visserij en ecotoerisme, dus werkgelegenheid”, voegt de bewindsman eraan toe.

De twee projecten maken deel uit van het Amazon Basin Project, dat gefinancierd wordt door de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), waarvan acht landen deel uitmaken. Het gaat om Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela en Suriname. Elk van deze landen heeft haar projecten ingediend bij de organisatie. De door Suriname ingediende projecten staan in het kader van klimaatverandering. Het betreft de projecten: ‘Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure’ en: ‘Advancing a Blue Forests for Blue Economy approach in Suriname’. Het eerste project heeft als doel de mangrovebossen over een afstand van 2km te rehabiliteren. Het tweede project is bedoeld om deze bossen te beschermen en de mensen bewust te maken van het nut ervan. Voor de uitvoering van de projecten ontvangt Suriname USD 300.000.

Minister Tjong-Ahun benadrukt dat het niet alleen om Suriname gaat, maar om het Amazonegebied. Vandaar dat de lancering van het Amazon Basin Project via Zoom in alle acht landen tegelijk plaatsvond.